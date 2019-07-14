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«Знали бы вы, сколько усилий мне стоит моё тело»: Кристина Асмус о страхе потолстеть

14 июля
2019 год

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14 июля 2019
Кристина Асмус продолжает делиться со своими подписчиками в Инстаграме суровой правдой жизни об уходе за телом и кожей. На днях актриса рассказала, как неприятный случай с визажистом повлиял на её отношение к уходу за кожей лица. А днём позже Кристина раскрыла все карты касательно ее «природной худобы». Оказывается, актриса регулярно изнуряет себя даже не диетами, а самым настоящим голоданием, так как панически боится набрать лишний вес. Видимо, голодание - какой-то новый тренд, так как 5 дней назад актриса Ирина Гринёва начала докладывать своим подписчикам в Инстаграме о том, как проходит её недельное «оздоровительное голодание».

«Знали бы вы, сколько усилий мне стоит моё тело»: Кристина Асмус о страхе потолстеть

«Шок-контент часть вторая! Продолжая предыдущий пост про издевательства над собой, рассказываю теперь про фигуру. Меня иногда «злят» комменты в стиле «Да у неё генетика, что вы, в самом деле». Ох, знали бы вы, сколько усилий мне стоит моё тело.
Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь, даже когда просто смотрю на еду. Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.
Ну короче, есть одна засада - люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю - перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация - моё всё.
Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать. У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила.
Состояния у меня два - либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну, не люблю я полумеры А как сделать так, чтобы быть мегахудой и при этом есть, я не знаю».
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«Знали бы вы, сколько усилий мне стоит моё тело»: Кристина Асмус о страхе потолстеть фотографии
«Знали бы вы, сколько усилий мне стоит моё тело»: Кристина Асмус о страхе потолстеть фотографии
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