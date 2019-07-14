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Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали

14 июля
2019 год

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14 июля 2019
Звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову ограбили во время съёмок телесериала ТНТ «Только смерть разлучит нас». Съёмки проходили в Санкт-Петербурге в районе Пионерской улицы. Злоумышленник пробрался в съёмочный вагончик, в котором актриса оставила свою сумочку, набитую добром, сумма которого превышала 12 миллионов рублей. Самыми дорогими (в том числе, сердцу Марии) среди украденных вещей были часы «Ролекс» за 1 миллион 200 тысяч рублей и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов рублей.

Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали

Ограбивший Марию злоумышленник забыл, что мы живем в 21 веке, и многие крупные города оснащены видеокамерами. Поэтому доблестным сотрудникам МВД не составило особого труда в кратчайшие сроки найти запись с видеокамеры и выяснить, что актриса стала жертвой африканца. Отслеживая по камерам перемещение вора, полиция наткнулась на него в одном из ресторанов быстрого питания, где он, опять же, не подумав про 21 век, решил расплатиться кредитной картой Марии за обед. Задержанным оказался 26-летний Никита Багайоко, сын экс-министра МВД центральноафриканской республике Мали. Украденные вещи вернули их законной владелице.
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Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали фотографии
Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали фотографии
Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали фотографии
Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали фотографии
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