Марию Шумакову ограбил сын экс-министра МВД Республики Мали

Звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову
ограбили во время съёмок телесериала ТНТ «Только смерть разлучит нас»
. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге в районе Пионерской улицы. Злоумышленник пробрался в съёмочный вагончик, в котором актриса оставила свою сумочку, набитую добром, сумма которого превышала 12 миллионов рублей. Самыми дорогими (в том числе, сердцу Марии) среди украденных вещей были часы «Ролекс» за 1 миллион 200 тысяч рублей и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов рублей.
Ограбивший Марию злоумышленник забыл, что мы живем в 21 веке, и многие крупные города оснащены видеокамерами. Поэтому доблестным сотрудникам МВД не составило особого труда в кратчайшие сроки найти запись с видеокамеры и выяснить, что актриса стала жертвой африканца. Отслеживая по камерам перемещение вора, полиция наткнулась на него в одном из ресторанов быстрого питания, где он, опять же, не подумав про 21 век, решил расплатиться кредитной картой Марии за обед. Задержанным оказался 26-летний Никита Багайоко, сын экс-министра МВД центральноафриканской республике Мали. Украденные вещи вернули их законной владелице.