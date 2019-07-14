«Мы очень инфантильны»: Татьяна Лазарева о распространенных причинах проблем в семье

Татьяна Лазарева дала небольшое интервью изданию «Hello!»
по случаю выхода нового мини-сериала «Семейный брак»
, героев которого на русском языке озвучивала Татьяна вместе с супругом Михаилом Шацем
. В интервью Татьяна поделилась мыслями о разнице поколений и о том, что может поспособствовать скреплению брачных уз.
О важности общения в решении семейных проблем
«Мы очень инфантильны, всегда ждем чего-то - от партнера, депутатов, президента, не важно. Есть небольшой круг мыслящих людей, у которых принято говорить друг с другом. О периферии, где распространено рукоприкладство как действенный аргумент, я вообще молчу. Но общество развивается вперед и вверх. Медленный, но все же рост происходит. Поколение наших родителей вообще не понимали, зачем ходить к психотерапевту, такой постановки вопроса даже не существовало. Сейчас мы понимаем, что проговаривание своих нужд и желаний необходимо. Я думаю, в будущем это будет так же распространено, как поход, скажем, к стоматологу. Уже сейчас многие шутят: родил ребенка - отложи на психотерапевта. Всем хочется обойтись без травм, предупредить какие-то проблемы».
О скрепах
«Вообще, чем больше у пары общих тем, тем крепче их связь. С возрастом круг интересов сужается. Мне кажется, это нужно иметь в виду и быть готовым к этой ситуации, заменяя "отвалившиеся ступени" чем-то другим. Дети вырастают, покидают дом - значит, пора завести собаку (это, конечно, не равноценная замена); секс утрачивает свою значительность - значит, стоит записаться на танцы или… купить коньки. Чем раньше мы это поймем, тем счастливее будет наше будущее»
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