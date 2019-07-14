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Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

14 июля
2019 год

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14 июля 2019
Слухи о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе распространились после того, как актёры появились вместе на премьере фильма Ян Гэ «Троица» в конце июня. Недавно Максим снова вышел в свет в компании Нино - на премьере спектакля «Земля Нод» актеры держались за руки. В ответ на слухи Нино напомнила прессе, что до сих пор переживает развод с Кириллом Плетнёвым и не желает обсуждать личную жизнь.

Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

А вот переживший расставание с Ксенией Собчак Максим Виторган, напротив, кажется, задался целью спровоцировать публику, манипулируя общественным мнением. Тем более, что сегодня для этого так мало нужно. 13 июля Максим опубликовал в своём Инстаграме снимок Нино, поздравив её с 28-летием.

Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

Внимательные подписчики тут же отметили интимный характер фотографии (на которой актриса,вероятно, обнажена), что дало им повод принять эту публикацию за своеобразное подтверждение слухов.
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Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе фотографии
Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе фотографии
Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе фотографии
Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе фотографии
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