Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

Слухи о романе Максима Виторгана
и Нино Нинидзе
распространились после того, как актёры появились вместе на премьере фильма Ян Гэ «Троица»
в конце июня. Недавно Максим снова вышел в свет в компании Нино - на премьере спектакля «Земля Нод» актеры держались за руки. В ответ на слухи Нино напомнила прессе, что до сих пор переживает развод с Кириллом Плетнёвым
и не желает обсуждать личную жизнь.
А вот переживший расставание с Ксенией Собчак
Максим Виторган, напротив, кажется, задался целью спровоцировать публику, манипулируя общественным мнением. Тем более, что сегодня для этого так мало нужно. 13 июля Максим опубликовал в своём Инстаграме снимок Нино, поздравив её с 28-летием.
Внимательные подписчики тут же отметили интимный характер фотографии (на которой актриса,вероятно, обнажена), что дало им повод принять эту публикацию за своеобразное подтверждение слухов.