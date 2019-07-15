СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной

На днях стало известно, что 37-летний Резо Гигинеишвили и его возлюбленная 35-летняя Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе. Обручиться Надежда и Резо решили в Москве, на церемонии будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники пары.
Светская львица Ольга Слуцкер тоже оказалась в числе приглашенных. В беседе с журналистами она рассказала, что Гигинеишвили и Оболенцева сейчас активно занимаются организацией торжества.
«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные - выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что- то полезное для дома - будущего семейного очага», - поделилась Слуцкер.
О романе режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой стало известно осенью 2017 года. Буквально за месяц до того, как Резо официально оформил развод с бывшей женой Надеждой Михалковой. Однако вышел в свет с Оболенцевой режиссер только в июне 2018-го, с тех пор их не раз видели вместе на светских мероприятиях.
фото: Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова
Для Гигинеишвили этот брак станет третьим. Первой женой режиссера стала певица Анастасия Кочеткова, от этого брака у него есть 13-летняя дочь Мария. От второго брака, с Надеждой Михалковой, у Резо также есть двое детей - 8-летняя Нина и 6-летний Иван. Со всеми своими наследниками режиссер поддерживает хорошие отношения и часто проводит с ними время.