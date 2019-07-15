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СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной

15 июля
2019 год

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15 июля 2019
На днях стало известно, что 37-летний Резо Гигинеишвили и его возлюбленная 35-летняя Надежда Оболенцева готовятся к свадьбе. Обручиться Надежда и Резо решили в Москве, на церемонии будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники пары.

СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной

Светская львица Ольга Слуцкер тоже оказалась в числе приглашенных. В беседе с журналистами она рассказала, что Гигинеишвили и Оболенцева сейчас активно занимаются организацией торжества.

«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные - выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что- то полезное для дома - будущего семейного очага», - поделилась Слуцкер.

О романе режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой стало известно осенью 2017 года. Буквально за месяц до того, как Резо официально оформил развод с бывшей женой Надеждой Михалковой. Однако вышел в свет с Оболенцевой режиссер только в июне 2018-го, с тех пор их не раз видели вместе на светских мероприятиях.

СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной
фото: Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова

Для Гигинеишвили этот брак станет третьим. Первой женой режиссера стала певица Анастасия Кочеткова, от этого брака у него есть 13-летняя дочь Мария. От второго брака, с Надеждой Михалковой, у Резо также есть двое детей - 8-летняя Нина и 6-летний Иван. Со всеми своими наследниками режиссер поддерживает хорошие отношения и часто проводит с ними время.
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Резо ГигинеишвилиАнастасия КочетковаНадежда Михалкова

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СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной фотографии
СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной фотографии
СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной фотографии
СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной фотографии
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