СМИ: Резо Гигинеишвили сделал предложение своей возлюбленной

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Ролики фильмов «Приключения Реми». Трейлер №2 Сирота Реми, попав к пожилому бродячему артисту, отправляется в захватывающее путешествие по Франции.

Ролики фильмов «Король Лев». Трейлер №4 Появление на свет нового короля саванны.

Новости кино «Союзмультфильм» учредил Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино Учредителями профессионального органа также стали «Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского» и «2Д Целлулоид».

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