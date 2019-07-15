Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода

15 июля
2019 год

Лайфстайл >>
15 июля 2019
31-летняя звезда фильмов «Тренер» и «Аритмия» Ирина Горбачева стала героиней документального проекта «Семейный портрет», где рассказала о своем эмоциональном состоянии после развода с мужем.

Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода

Год назад актриса рассталась с актером Григорием Калининым. До этого супруги уже не жили вместе несколько месяцев. К тому же, они совсем перестали общаться и удалили совместные фото в соцсетях. Григорий и Ирина были вместе около восьми лет. Горбачева призналась, что ей развод дался очень тяжело.

«Когда я от всего ушла, мне очень хотелось разобраться, что же со мной происходит, почему я все время в отношениях попадаю в какую-то странную историю. Я пошла к психологу. И слава богу, что меня к этому привели, что я не стала бояться и зажиматься», - поделилась актриса.

Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода

«Я только в последние годы «разматываю» себя как свитер, который я сама для себя связала, думая, что он мне нравится, что он мне подходит. Ни фига. И это так классно, потому что, когда ты идешь в эту сторону, когда ты хочешь поговорить сам с собой и сделать что-то, чтобы жить в гармонии, вселенная сразу тебя обнимает людьми и информацией, которая к тебе приходит. Но ты можешь опять спрятаться, потому что страшно туда идти. Страшно. Нужно с очень многими поговорить, нужно смотаться в прошлое, в те моменты, которые тебе хочется забыть, в моменты, которые ты хочешь, чтобы никогда в твоей жизни не всплывали. Но нет. Надо туда зайти, надо проплакаться, надо почувствовать, прожить это, а потом посмотреть с другой стороны», - отметила Ирина.

По мнению Горбачевой, многие люди не умеют расставаться красиво. Ирина сама пыталась поддерживать с мужем дружеские отношения, но у нее не получилось.

Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода

«Мы боимся расставаний, мы не умеем расходиться, мы не умеем сказать человеку: «Я желаю тебе счастья, легкой дороги и классного путешествия, потому что мы все живем на одной планете, одну и туже жизнь. Спасибо тебе за прошлое и дай бог, чтобы у тебя все было классно». Мы не умеем это делать», - поделилась Ирина.

«После развода я хотела, чтобы мы остались друзьями, общались. Мне даже показалось в какой-то момент, что это происходит, но это не было так. Выяснилось, что это был поход в сторону возобновления отношений. И когда я сказала, что этого точно не будет, то и дружбы вдруг не стало. Но я очень хочу с ним дружить, хочу с ним общаться. Я скучаю по нему».

Отношения Ирины Горбачевой и Григория Калинина развивались очень быстротечно. Они познакомились в 2010 году на съемках, в тот же вечер вместе провели время в ночном клубе, а уже через два дня начали жить вместе. Однако официально оформили свои отношения Ирина и Григорий только в 2015 году.
версия для печати
Ссылки по теме
[url=//www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2019/7-14/18600/]«Мы очень инфантильны»: Татьяна Лазарева о распространенных причинах проблем в семье[/url
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Ирина ГорбачёваГригорий Калинин
фильмы
АритмияТренер

фотографии >>
Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода фотографии
Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода фотографии
Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода фотографии
Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Викентий Волчанский
14 июля ушёл из жизни актёр Викентий Волчанский.
Стален Волков
13 июля ушёл из жизни художник Стален Волков.
Олег Пащенко
12 июля ушёл из жизни актёр Олег Пащенко.
Олег Дмитриев
11 июля ушёл из жизни актёр Олег Дмитриев.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Махмуд Эсамбаев
Говард Вернон
Ян Майкл Винсент
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Патрик Тимсит
Патрик Уэйн
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен