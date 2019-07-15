Ирина Горбачева обращалась за психологической помощью после развода

31-летняя звезда фильмов «Тренер
» и «Аритмия
» Ирина Горбачева
стала героиней документального проекта «Семейный портрет», где рассказала о своем эмоциональном состоянии после развода с мужем.
Год назад актриса рассталась с актером Григорием Калининым
. До этого супруги уже не жили вместе несколько месяцев. К тому же, они совсем перестали общаться и удалили совместные фото в соцсетях. Григорий и Ирина были вместе около восьми лет. Горбачева призналась, что ей развод дался очень тяжело.
«Когда я от всего ушла, мне очень хотелось разобраться, что же со мной происходит, почему я все время в отношениях попадаю в какую-то странную историю. Я пошла к психологу. И слава богу, что меня к этому привели, что я не стала бояться и зажиматься»
, - поделилась актриса.
«Я только в последние годы «разматываю» себя как свитер, который я сама для себя связала, думая, что он мне нравится, что он мне подходит. Ни фига. И это так классно, потому что, когда ты идешь в эту сторону, когда ты хочешь поговорить сам с собой и сделать что-то, чтобы жить в гармонии, вселенная сразу тебя обнимает людьми и информацией, которая к тебе приходит. Но ты можешь опять спрятаться, потому что страшно туда идти. Страшно. Нужно с очень многими поговорить, нужно смотаться в прошлое, в те моменты, которые тебе хочется забыть, в моменты, которые ты хочешь, чтобы никогда в твоей жизни не всплывали. Но нет. Надо туда зайти, надо проплакаться, надо почувствовать, прожить это, а потом посмотреть с другой стороны»
, - отметила Ирина.
По мнению Горбачевой, многие люди не умеют расставаться красиво. Ирина сама пыталась поддерживать с мужем дружеские отношения, но у нее не получилось.
«Мы боимся расставаний, мы не умеем расходиться, мы не умеем сказать человеку: «Я желаю тебе счастья, легкой дороги и классного путешествия, потому что мы все живем на одной планете, одну и туже жизнь. Спасибо тебе за прошлое и дай бог, чтобы у тебя все было классно». Мы не умеем это делать»
, - поделилась Ирина.
«После развода я хотела, чтобы мы остались друзьями, общались. Мне даже показалось в какой-то момент, что это происходит, но это не было так. Выяснилось, что это был поход в сторону возобновления отношений. И когда я сказала, что этого точно не будет, то и дружбы вдруг не стало. Но я очень хочу с ним дружить, хочу с ним общаться. Я скучаю по нему»
.
Отношения Ирины Горбачевой и Григория Калинина развивались очень быстротечно. Они познакомились в 2010 году на съемках, в тот же вечер вместе провели время в ночном клубе, а уже через два дня начали жить вместе. Однако официально оформили свои отношения Ирина и Григорий только в 2015 году.