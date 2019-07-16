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Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери

16 июля
2019 год

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16 июля 2019
Актриса и мать двоих дочерей Юлия Пересильд на днях опубликовала пост в Инстаграме, где поделилась впечатлениями от семейного отдыха в Греции. Также актриса опубликовала видео, где ее старшая дочь Анна исполняет на сцене песню «Кукушка».

Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери

«Вот потом и спрашивайте, почему я 7 год подряд отдыхаю в этом месте. Потому что ощущение, что вокруг тебя люди, которым интересно, хорошо, весело. Вот просто детский праздник! Ну, можно и не сильно заморачиваться, казалось бы... но не здесь... целая банда молодых ребят из разных стран работают с детьми, не просто работают, остаются после друзьями. В общем, спасибо! Место, где встречают с криками: «Aaa!!!» и объятиями. А какое - не скажу. Ну, и моя девочка жжет!», - прокомментировала видеоролик Юлия.

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Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери фотографии
Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери фотографии
Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери фотографии
Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери фотографии
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