Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери

Актриса и мать двоих дочерей Юлия Пересильд
на днях опубликовала пост в Инстаграме, где поделилась впечатлениями от семейного отдыха в Греции. Также актриса опубликовала видео
, где ее старшая дочь Анна исполняет на сцене песню «Кукушка».
«Вот потом и спрашивайте, почему я 7 год подряд отдыхаю в этом месте. Потому что ощущение, что вокруг тебя люди, которым интересно, хорошо, весело. Вот просто детский праздник! Ну, можно и не сильно заморачиваться, казалось бы... но не здесь... целая банда молодых ребят из разных стран работают с детьми, не просто работают, остаются после друзьями. В общем, спасибо! Место, где встречают с криками: «Aaa!!!» и объятиями. А какое - не скажу. Ну, и моя девочка жжет!»
, - прокомментировала видеоролик Юлия.