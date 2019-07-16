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Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной

16 июля
2019 год

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16 июля 2019
61-летний Александр Яцко стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о своей жизни после развода с актрисой Еленой Валюшкиной, с которой он прожил в браке около 20 лет.

Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной

Александр Яцко и Елена Валюшкина познакомились в начале 1990-х годов, и с тех пор не расставались ни дома, ни на работе. А в 2014 году объявили о разводе. В нескольких интервью Елена заявляла, что их брак распался из-за измен Александра. Однако артист предпочитал не распространяться в беседах с журналистами о причинах развода. По его словам, тема расставания была для него болезненной.

В эфире программы «Судьба человека» Яцко признался, что со временем они с супругой потеряли друг к другу интерес.

«Конечно, любовь у нас была, потом было партнерство. Кто же знает, куда это все уходит. Начинать все сначала всегда тяжело, но у законченной истории есть свои прелести. По крайней мере, она дает возможность начать что-то новое. Но не надо так внимательно относиться к рассказам бывших жен. Они такие сочинительные», - рассказал актер.

Вместе супруги прошли через многое. Они мечтали о детях, но врачи поставили Елене неутешительный диагноз. Четыре раза Яцко и Валюшкина проходили через процедуру ЭКО, однако стать родителями им , в итоге, удалось без вмешательства медицины.

Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной
фото: Елена Валюшкина с детьми

«Мы оба очень хотели детей, хотели родить именно своих. Но Лене ставили диагноз - бесплодие. Мы долго боролись, и именно это нас соединяло. А когда дети появились, когда работа была сделана, мы захотели найти что-то другое. Так бывает. Я знал пары, которые были счастливы вместе до гробовой доски. Таким людям можно только позавидовать».

Долгое время Александр не комментировал свою личную жизнь, но в беседе с Борисом Корчевниковым признался, что после развода снова обрел семейное счастье. По словам артиста, он планирует еще не раз стать отцом.

«Я люблю, и я любим. Конечно, я ведь живой человек, и мне нужны эти чувства. Дети тоже когда-нибудь обязательно будут», - поделился Яцко.
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Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной фотографии
Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной фотографии
Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной фотографии
Александр Яцко рассказал о разводе с Еленой Валюшкиной фотографии
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