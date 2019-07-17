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Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda

17 июля
2019 год

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17 июля 2019
На днях Сеть «взорвало» очередное детище Александра Гудкова: клип на песню группы Cream Soda «Никаких больше вечеринок», сценарий к которому шоумен написал вместе с Вадимом Селезнёвым и Григорием Шатохиным, собрал на YouTube более 1,5 млн просмотров, 143 тысячи лайков и более 3,6 комментариев.


Ролик начинается пародией на шоу «Битва экстрасенсов». По сюжету герой Никиты Кукушкина прощается с женой Валентиной Мазуниной и отправляется на рыбалку с друзьями Павлом Ващилиным, Игорем Гайдаровым и самим Гудковым. Однако, прибыв на место, вместо того, чтобы расчехлить удочки, рыбаки переодеваются в винтажную яркую одежду и устраивают дискотеку в сарае, свидетелем которой становится простой мужик Александр Баширов. На следующий день персонаж Баширова надевает шотландскую юбку, чтобы присоединиться к странной компании, однако друзья ловят его и приносят в жертву русалке, после чего на них изливается дождь из рыбы.

Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda

«Клип мы снимали на пленку, как в старые времена, - рассказал в титрах Александр Гудков, - Много курьезных случаев было. Мы всей съемочной группой попали под дождик, но техника не намокла. Мы согревались чаем. В буфете был чудаковатый повар; он наготовил нам творожных конвертиков. Русалка была совершеннолетняя, чтобы не было вопросов, и рыба была настоящая».
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Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda фотографии
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