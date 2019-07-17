Никита Кукушкин, Александр Баширов и Валентина Мазунина в новом клипе группы Cream Soda

На днях Сеть «взорвало» очередное детище Александра Гудкова
: клип на песню группы Cream Soda «Никаких больше вечеринок», сценарий к которому шоумен написал вместе с Вадимом Селезнёвым
и Григорием Шатохиным
, собрал на YouTube более 1,5 млн просмотров, 143 тысячи лайков и более 3,6 комментариев.
Ролик начинается пародией на шоу «Битва экстрасенсов». По сюжету герой Никиты Кукушкина
прощается с женой Валентиной Мазуниной
и отправляется на рыбалку с друзьями Павлом Ващилиным
, Игорем Гайдаровым
и самим Гудковым. Однако, прибыв на место, вместо того, чтобы расчехлить удочки, рыбаки переодеваются в винтажную яркую одежду и устраивают дискотеку в сарае, свидетелем которой становится простой мужик Александр Баширов
. На следующий день персонаж Баширова надевает шотландскую юбку, чтобы присоединиться к странной компании, однако друзья ловят его и приносят в жертву русалке, после чего на них изливается дождь из рыбы.
«Клип мы снимали на пленку, как в старые времена
, - рассказал в титрах Александр Гудков, - Много курьезных случаев было. Мы всей съемочной группой попали под дождик, но техника не намокла. Мы согревались чаем. В буфете был чудаковатый повар; он наготовил нам творожных конвертиков. Русалка была совершеннолетняя, чтобы не было вопросов, и рыба была настоящая
».