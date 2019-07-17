«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений

Австралийская актриса Кейт Бланшетт
давно и прочно закрепилась на голливудском олимпе, завоевав 2 премии «Оскар» и целую плеяду других наград. Несмотря на незаурядный актерский талант, сама Бланшетт считает, что её успех - лишь счастливое совпадение, ведь в юности она даже не думала о том, чтобы поступить в театральный институт.
«Некоторые вещи словно предназначены судьбой — случается то, что должно случиться
, - заявила Кейт. - Неизбежно. Но я знаю множество очень талантливых людей, не получивших признания, которого они заслуживают. Подумайте о Ван Гоге. Обо всех писателях и художниках, чьи работы оценили только после их смерти. Поэтому я считаю себя просто очень везучей
».
50-летняя звезда рассказала, что начала задумываться о том, не бросить ли ей карьеру, чтобы проводить больше времени с семьей и стать обычным человеком.
«С возрастом наша работа становится все более и более унизительным делом
, - призналась Бланшетт. - Раньше, в молодости, я не понимала, почему немолодые актеры так любят говорить о желании все бросить. Теперь знаю: они хотят сохранить хотя бы остатки здравомыслия, нормальной психики. Становясь старше, постоянно себя спрашиваю: действительно ли я готова посвятить остаток жизни тому шаманству, которым является актерская профессия? Сама с собой беседую, «укладываю» себя на диван психоаналитика, размышляя, идти в этом направлении или наконец начать просто жить?»
Кейт Бланшетт и её муж, сценарист Эндрю Аптон
, воспитывают четверых детей: троих сыновей - Дэшила, Романа и Ингатиуса и приемную дочь Эдит. Разрываясь между съемками и семьей, актриса часто винит себя в том, что из-за недостатка времени ей приходится делать несколько дел одновременно, и это не всегда получается хорошо.
«Разумеется, правильная организация решает все
, - говорит Кейт. - И умение соблюдать расписание, проявлять себя дисциплинированным человеком. В этом и только в этом случае можно справиться и с четырьмя детьми, и с работой. Я понимаю, многие женщины убеждены, что обязаны все успевать. Я сама, к сожалению, грешу этим. Но не всегда получается, а цена велика — усталость и опустошение
».
Бланшетт и Аптон состоят в браке уже более 20 лет. По словам звезды, их отношения строятся на взаимном уважении и поддержке.
«Мы вместе много работали над тем, чтобы как пара стать лучше
, - вспоминает актриса. - Всегда поддерживаем интересы и увлечения друг друга. Нам нравится то, что мы делаем, чему посвящаем свои силы и время, но мы отдаем себе отчет в том, что не это самое важное. Самое важное для нас обоих — взаимоуважение. Стремление помогать друг другу и вместе развиваться, расти... Понимаете, мое замужество — выигрыш в рулетку. Джекпот. Я встретила душевного друга и поняла это сразу же. И я знаю, что мой муж почувствовал то же самое, с самого начала. И мы оба в тот момент испытывали потрясающее чувство радости оттого, что можем быть вместе
».