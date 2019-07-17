Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений

17 июля
2019 год

Лайфстайл >>
17 июля 2019
Австралийская актриса Кейт Бланшетт давно и прочно закрепилась на голливудском олимпе, завоевав 2 премии «Оскар» и целую плеяду других наград. Несмотря на незаурядный актерский талант, сама Бланшетт считает, что её успех - лишь счастливое совпадение, ведь в юности она даже не думала о том, чтобы поступить в театральный институт.

«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений

«Некоторые вещи словно предназначены судьбой — случается то, что должно случиться, - заявила Кейт. - Неизбежно. Но я знаю множество очень талантливых людей, не получивших признания, которого они заслуживают. Подумайте о Ван Гоге. Обо всех писателях и художниках, чьи работы оценили только после их смерти. Поэтому я считаю себя просто очень везучей».

50-летняя звезда рассказала, что начала задумываться о том, не бросить ли ей карьеру, чтобы проводить больше времени с семьей и стать обычным человеком.

«С возрастом наша работа становится все более и более унизительным делом, - призналась Бланшетт. - Раньше, в молодости, я не понимала, почему немолодые актеры так любят говорить о желании все бросить. Теперь знаю: они хотят сохранить хотя бы остатки здравомыслия, нормальной психики. Становясь старше, постоянно себя спрашиваю: действительно ли я готова посвятить остаток жизни тому шаманству, которым является актерская профессия? Сама с собой беседую, «укладываю» себя на диван психоаналитика, размышляя, идти в этом направлении или наконец начать просто жить?»

«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений

Кейт Бланшетт и её муж, сценарист Эндрю Аптон, воспитывают четверых детей: троих сыновей - Дэшила, Романа и Ингатиуса и приемную дочь Эдит. Разрываясь между съемками и семьей, актриса часто винит себя в том, что из-за недостатка времени ей приходится делать несколько дел одновременно, и это не всегда получается хорошо.

«Разумеется, правильная организация решает все, - говорит Кейт. - И умение соблюдать расписание, проявлять себя дисциплинированным человеком. В этом и только в этом случае можно справиться и с четырьмя детьми, и с работой. Я понимаю, многие женщины убеждены, что обязаны все успевать. Я сама, к сожалению, грешу этим. Но не всегда получается, а цена велика — усталость и опустошение».

«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений

Бланшетт и Аптон состоят в браке уже более 20 лет. По словам звезды, их отношения строятся на взаимном уважении и поддержке.

«Мы вместе много работали над тем, чтобы как пара стать лучше, - вспоминает актриса. - Всегда поддерживаем интересы и увлечения друг друга. Нам нравится то, что мы делаем, чему посвящаем свои силы и время, но мы отдаем себе отчет в том, что не это самое важное. Самое важное для нас обоих — взаимоуважение. Стремление помогать друг другу и вместе развиваться, расти... Понимаете, мое замужество — выигрыш в рулетку. Джекпот. Я встретила душевного друга и поняла это сразу же. И я знаю, что мой муж почувствовал то же самое, с самого начала. И мы оба в тот момент испытывали потрясающее чувство радости оттого, что можем быть вместе».
версия для печати
Ссылки по теме
Кейт Бланшетт исчезает в новом фильме Ричарда Линклейтера
Кейт Бланшетт отстоит консервативные ценности
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова
Поиск по меткам
детилюбовьоткровениесемья
персоны
Кейт Бланшетт

фотографии >>
«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений фотографии
«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений фотографии
«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений фотографии
«Мое замужество — выигрыш в рулетку»: Кейт Бланшетт поделилась секретом долгих отношений фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ольга Вяликова
15 июля ушла из жизни актриса Ольга Вяликова.
Джемма Осмоловская
15 июля ушла из жизни актриса Джемма Осмоловская.
Викентий Волчанский
14 июля ушёл из жизни актёр Викентий Волчанский.
Стален Волков
13 июля ушёл из жизни художник Стален Волков.

День рождения >>

Галина Анисимова
Вера Быкова-Пижель
Янина Лакоба
Александра Назарова
Александр Невский
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Джейсон Кларк
Джеймс Кэгни
Хезер Лангенкамп
Дональд Сазерленд
Рышард Филипский
Майк Фогель
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Доля»
Ролики фильмов
«Доля»
Шестнадцатилетняя Мэнди становится изгоем среди своих сверстников из-за откровенного видео с её участием.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен