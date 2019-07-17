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Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала

17 июля
2019 год

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17 июля 2019
36-летняя Светлана Ходченкова приняла участие в откровенной фотосессии для обложки российского глянца. Актриса позировала топлес, прикрыв грудь руками. Образ команда фотосъёмки позаимствовала из фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», действие которого происходит в пустыне.

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала

Поклонники неоднозначно приняли полуобнаженные фотографии Ходченковой. Вместе с комплиментами Светлана получила и отрицательные отзывы от пользователей Instagram, упрекнувших её в желании привлечь внимание не актёрским талантом, а эпатажными фото.
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Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала фотографии
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала фотографии
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала фотографии
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала фотографии
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