Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки модного журнала

36-летняя Светлана Ходченкова
приняла участие в откровенной фотосессии для обложки российского глянца. Актриса позировала топлес, прикрыв грудь руками. Образ команда фотосъёмки позаимствовала из фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес»
, действие которого происходит в пустыне.
Поклонники неоднозначно приняли полуобнаженные фотографии Ходченковой. Вместе с комплиментами Светлана получила и отрицательные отзывы от пользователей Instagram, упрекнувших её в желании привлечь внимание не актёрским талантом, а эпатажными фото.