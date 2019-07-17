Павел Прилучный дебютировал в качестве певца

Российский актер и отец двоих детей Павел Прилучный
дебютировал как певец, спев один из куплетов песни «Папа рядом», клип на которую опубликовала его жена, Агата Муцениеце
, на своем YouTube-канале. Вместе с Прилучным в записи песни и съемках ролика приняли участие его сын Тимофей и дочь Мия, а также Стас Бондаренко
с дочерьми Алексой и Микаэлой и Алексей Ягудин
с дочерьми Лизой и Мишель. Съемки клипа проходили в доме Агаты и Павла в элитном поселке «Трувиль».
«Эта песня – гимн нашим самым дорогим и любимым, самым главным и бесценным, нашим сильным и надежным! Им – папам наших малышей! Я так рада, что Паша вместе со Стасом Бондаренко и Алексеем Ягудиным стал героем этого невероятно трогательного и такого правдивого клипа
», - написала под видео Муцениеце.