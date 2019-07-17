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Павел Прилучный дебютировал в качестве певца

17 июля
2019 год

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17 июля 2019
Российский актер и отец двоих детей Павел Прилучный дебютировал как певец, спев один из куплетов песни «Папа рядом», клип на которую опубликовала его жена, Агата Муцениеце, на своем YouTube-канале. Вместе с Прилучным в записи песни и съемках ролика приняли участие его сын Тимофей и дочь Мия, а также Стас Бондаренко с дочерьми Алексой и Микаэлой и Алексей Ягудин с дочерьми Лизой и Мишель. Съемки клипа проходили в доме Агаты и Павла в элитном поселке «Трувиль».


«Эта песня – гимн нашим самым дорогим и любимым, самым главным и бесценным, нашим сильным и надежным! Им – папам наших малышей! Я так рада, что Паша вместе со Стасом Бондаренко и Алексеем Ягудиным стал героем этого невероятно трогательного и такого правдивого клипа», - написала под видео Муцениеце.
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Павел Прилучный дебютировал в качестве певца фотографии
Павел Прилучный дебютировал в качестве певца фотографии
Павел Прилучный дебютировал в качестве певца фотографии
Павел Прилучный дебютировал в качестве певца фотографии
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