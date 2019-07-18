Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал

Прошлым летом звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери
начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном
. Спустя несколько месяцев в СМИ появилась информация о том, что Хикерсон уже не раз поднимал руку на актрису. Дошло до того, что 2 мая его обвинили в домашнем насилии и арестовали. Но Хайден все еще не рассталась с ним.
В октябре 2018-го Хикерсон напал на своего отца Дэвида. А весной 2019-го начал избивать Хайден. За побои Брайану грозит приличный тюремный срок. Близкие актрисы уговаривают ее расстаться с ним, однако она не соглашается.
«Все вышло из-под контроля. Хайден должна расстаться с этим парнем. Ей нужно заняться самоанализом. Ее семья и родственники очень за нее волнуются: по какой-то причине она продолжает эти отношения и опускается все ниже. Она должна проанализировать ситуацию. Это очень печально. Хайден стоит переключиться на работу и двигаться вперед. Если бы ее дочь жила вместе с ней, ей было бы проще изменить свою жизнь, но она не может»
, - отметили друзья Панеттьери.