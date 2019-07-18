Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал

18 июля
2019 год

Лайфстайл >>
18 июля 2019
Прошлым летом звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Спустя несколько месяцев в СМИ появилась информация о том, что Хикерсон уже не раз поднимал руку на актрису. Дошло до того, что 2 мая его обвинили в домашнем насилии и арестовали. Но Хайден все еще не рассталась с ним.

Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал

В октябре 2018-го Хикерсон напал на своего отца Дэвида. А весной 2019-го начал избивать Хайден. За побои Брайану грозит приличный тюремный срок. Близкие актрисы уговаривают ее расстаться с ним, однако она не соглашается.

«Все вышло из-под контроля. Хайден должна расстаться с этим парнем. Ей нужно заняться самоанализом. Ее семья и родственники очень за нее волнуются: по какой-то причине она продолжает эти отношения и опускается все ниже. Она должна проанализировать ситуацию. Это очень печально. Хайден стоит переключиться на работу и двигаться вперед. Если бы ее дочь жила вместе с ней, ей было бы проще изменить свою жизнь, но она не может», - отметили друзья Панеттьери.
версия для печати
Ссылки по теме
Владимир Кличко забрал дочь у Хайден Пенетьерри
Поиск по меткам
насилиесуд
персоны
Хайден Панеттьери

фотографии >>
Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал фотографии
Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал фотографии
Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал фотографии
Родные Хайден Панеттьери уговаривают ее расстаться бойфрендом, который ее избивал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Зимняя
17 июля ушла из жизни актриса Валентина Зимняя.
Юрий Прохоров
16 июля ушёл из жизни актёр Юрий Прохоров.
Ольга Вяликова
15 июля ушла из жизни актриса Ольга Вяликова.
Джемма Осмоловская
15 июля ушла из жизни актриса Джемма Осмоловская.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Вера Майорова-Земская
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Вера Сотникова
Евгений Филичкин
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Розмари Декстер
Бенедикт Камбербэтч
Джаред Падалеки
Луиджи Пистилли
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Русское краткое. Выпуск 4
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2019
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен