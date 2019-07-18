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Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры

18 июля
2019 год

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18 июля 2019
Старший сын Виктории и Дэвида БекхэмБруклин – продолжает искать себя. Как фотографа его раскритиковали, теперь он решил заняться режиссурой.

Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры

Один из знакомых Бруклина на прошлой неделе рассказал прессе, что из него получился не слишком талантливый фотограф. Дело в том, что Бекхэм попал на практику к знаменитому фотографу Ранкину и не смог выполнить элементарные задания.

«Все подозревали, что ему понадобится особое отношение, но никто не думал, что он не сможет выполнять даже простейшие задания. На него все так надеялись, но стартовал на стажировке он неважно. У него отсутствуют базовые познания практически во всех сферах. Но он многое добирает энтузиазмом», - рассказал источник.

Теперь Бруклин пробует себя в роли клипмейкера. На днях он представил свою первую режиссерскую работу – клип для инди-поп группы JAWS на трек End of the World.

«Я влюбился в эту песню, как только услышал ее. Мне тут же в голову пришла идея клипа. Я встретился с их фронтменом Коннором и с другими членами группы, чтобы узнать, могу ли я для них срежиссировать видео. Им понравилась идея, и мы принялись за работу. Мне было очень весело работать над клипом. В будущем я бы хотел снимать больше подобных видео», - поделился Бруклин Бекхэм.

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Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры фотографии
Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры фотографии
Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры фотографии
Старший сын Дэвида Бекхэма подался в режиссеры фотографии
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