С Кевина Спейси сняли обвинение в сексуальных домогательствах

там, где обычно трогает она

Прокурор штата Массачусетс прекратил дело против актёра Кевина Спейси, обвиняемого в домогательствах к 18-летнему юноше в 2016 году. Прокурор принял это решение из-за отсутствия улик против Спейси, а точнее из-за отказа заявителя давать показания, сославшись на пятую поправку к Конституции США (право не свидетельствовать против себя).Напомним, что после обрушившихся на Спейси обвинений в домогательствах, мать одного из “пострадавших” рассказала, что в июле 2016 Спейси домогался её 18-летнего сына в ресторане, где тот работал. Согласно официальному обвинению, при знакомстве с актёром юноша сказал, что ему 23 года. Коварный Спейси тут же (якобы) угостил его выпивкой и начал хвастаться параметрами своего драгоценного пениса. Затем пострадавший и обвиняемый присели за пианино и начали петь. В процессе музицирования Спейси якобы поместил свою руку на пах жертвы, расстегнул штаны и начал его трогать.Дальше прекрасное: в документах обвинения упоминается, что пострадавший снял все это безобразие на видео и отправил это видео своей девушке. В беседе с полицией девушка подтвердила, что на видео было видно, как актер трогает её возлюбленногов области паха. В переписке со своей девушкой жертва рапортовала, что актер схватил её за детородный орган «раз восемь», и время от времени отправляла сообщения с текстом «На помощь».Когда Спейси, наконец, отлучился в туалет, пострадавший обратился за советом к какой-то женщине и поделился подозрением о том, что актёр его сейчас изнасилует. Незнакомка посоветовала как можно скорее уходить, и жертва последовала этому мудрому совету.В суде Спейси заявил о своей невиновности. Адвокат актера настаивал на том, что в вечер описываемых событий имел место быть взаимный флирт, который впоследствии оброс преувеличенными подробностями. Адвокат также обратил внимание суда на то, что мать пострадавшего удалила некие материалы со смартфона сына, прежде чем передать его полиции. По мнению адвоката, весьма вероятно, что удаленная информация могла свидетельствовать в пользу Кевина Спейси. Но когда суд удовлетворил ходатайство адвоката об изучении смартфона, заявители сообщили, что устройство было потеряно - его не видели с того момента, как отдали полицейским. В полиции настаивали, что телефон вернули, однако эта передача нигде не задокументирована.В конце июня 2019 года потерпевший подал к Спейси гражданский иск с требованием компенсации, но через несколько дней отступился, решив что морально не потянет два судебных процесса одновременно.На заседании суда 8 июля 2019 года адвокат Спейси задал заявителю несколько вопросов о предположительно удаленной переписке. Заявитель утверждал, что ничего не знает. Но когда адвокат предупредил заявителя, что его могут обвинить в уничтожении улик (что является преступлением), заявитель сослался на пятую поправку и отказался давать показания.Впрочем, вряд ли исход этого дела позволит Спейси вдохнуть полной грудью, а тем более вернет репутацию и карьеру. Полиция Лондона расследует 6 заявлений против актёра - инциденты произошли в период с 1996 по 2013 годы.