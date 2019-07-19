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Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью

19 июля
2019 год

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19 июля 2019
После расставания Ирина Шейк уехала от Брэдли Купера в Нью-Йорк, забрав с собой двухлетнюю дочь Лею. Из-за своих плотных графиков супруги так и не смогли договориться, когда отец сможет видеться с дочерью. Тогда Брэдли заявил, что будет через суд отстаивать право единолично воспитывать дочь.

Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью

Но на днях появилась информация о том, что Ирине и Брэдли все-таки удалось договориться. Об этом сообщило американское издание TMZ со ссылкой на анонимные источники.

По словам инсайдера, Шейк и Купер поровну поделили время, которое будут проводить с дочерью. Кроме того, они оба приняли решение жить в Нью-Йорке, чтобы не было лишних проблем.

Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью

«Они настолько доверяют друг другу, что не видят необходимости заверять этот договор на бумаге», - рассказал источник.
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Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью фотографии
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