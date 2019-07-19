Брэдли Купер и Ирина Шейк обсудили условия опеки над дочерью

После расставания
Ирина Шейк уехала от Брэдли Купера
в Нью-Йорк, забрав с собой двухлетнюю дочь Лею. Из-за своих плотных графиков супруги так и не смогли договориться, когда отец сможет видеться с дочерью. Тогда Брэдли заявил, что будет через суд отстаивать право единолично воспитывать дочь.
Но на днях появилась информация о том, что Ирине и Брэдли все-таки удалось договориться. Об этом сообщило американское издание TMZ со ссылкой на анонимные источники.
По словам инсайдера, Шейк и Купер поровну поделили время, которое будут проводить с дочерью. Кроме того, они оба приняли решение жить в Нью-Йорке, чтобы не было лишних проблем.
«Они настолько доверяют друг другу, что не видят необходимости заверять этот договор на бумаге»
, - рассказал источник.