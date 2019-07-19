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Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния

19 июля
2019 год

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19 июля 2019
Впервые актриса Сельма Блэр рассказала о своем недуге в октябре прошлого года. Она призналась, что в августе 2018 года ей поставили диагноз – рассеянный склероз.

Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния

«Я инвалид. Иногда я падаю или роняю вещи. У меня появились проблемы с памятью, мой разум затуманен, а левая половина тела работает, словно сломанный GPS. Но мы справимся. И я смеюсь, не зная, что буду делать дальше, но точно знаю, что сделаю все возможное», - поделилась тогда актриса.

Сельма не раз делилась подробностями своей жизни с неизлечимым заболеванием в Инстаграме. По словам актрисы, в добавок ко всему у нее бывают неконтролируемые приступы паники.

Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния

На днях Блэр опубликовала фотографию с лошадью, на которой ездила до болезни. Она призналась, что ей очень этого не хватает, ведь верховая езда всегда давала ей очень много положительных эмоций. По словам актрисы, она мечтает выздороветь и вернуться в седло. Также Сельма отметила, что иногда ей становится хуже.

«Я пытаюсь выздороветь, даже когда мне становится хуже. Снова буду в седле. Прошу этого… У меня есть единорог. Теперь я должна найти его снова», - написала актриса.

Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния

Болезнь Сельмы – это испытание не только для нее, но и для ее родных. Однако актриса отдает им всю свою любовь в ответ на их поддержку.

«Мне нужно, чтобы мой сын видел, что я делаю такие вещи, о которых раньше даже не думала. И я сделаю все возможное».

Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния
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Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния фотографии
Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния фотографии
Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния фотографии
Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния фотографии
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