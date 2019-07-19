Сельма Блэр сообщила об ухудшении своего состояния

Впервые актриса Сельма Блэр рассказала о своем недуге
в октябре прошлого года. Она призналась, что в августе 2018 года ей поставили диагноз – рассеянный склероз.
«Я инвалид. Иногда я падаю или роняю вещи. У меня появились проблемы с памятью, мой разум затуманен, а левая половина тела работает, словно сломанный GPS. Но мы справимся. И я смеюсь, не зная, что буду делать дальше, но точно знаю, что сделаю все возможное»
, - поделилась тогда актриса.
Сельма не раз делилась подробностями своей жизни
с неизлечимым заболеванием в Инстаграме. По словам актрисы, в добавок ко всему у нее бывают неконтролируемые приступы паники.
На днях Блэр опубликовала фотографию с лошадью, на которой ездила до болезни. Она призналась, что ей очень этого не хватает, ведь верховая езда всегда давала ей очень много положительных эмоций. По словам актрисы, она мечтает выздороветь и вернуться в седло. Также Сельма отметила, что иногда ей становится хуже.
«Я пытаюсь выздороветь, даже когда мне становится хуже. Снова буду в седле. Прошу этого… У меня есть единорог. Теперь я должна найти его снова»
, - написала актриса.
Болезнь Сельмы – это испытание не только для нее, но и для ее родных. Однако актриса отдает им всю свою любовь в ответ на их поддержку.
«Мне нужно, чтобы мой сын видел, что я делаю такие вещи, о которых раньше даже не думала. И я сделаю все возможное»
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