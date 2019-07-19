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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

19 июля
2019 год

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19 июля 2019
Вчера 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили и его 35-летняя возлюбленная Надежда Оболенцева связали себя узами брака. Слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу появились всего несколько дней назад.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

Оболенцева уже поделилась в Инстаграме первой фотографией со свадьбы. На снимке молодожены стоят у дверей Кутузовского ЗАГСа Москвы. Для торжества невеста выбрала не платье, а белый костюм.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

В комментариях под фотографией подписчики начали присылать свои поздравления и пожелания молодой паре. Отреагировали на новость и коллеги Резо, среди которых Светлана Ходченкова, Саша Савельева и Ксения Собчак. Они тоже поспешили поздравить молодоженов.

Отпраздновать бракосочетание Оболенцева и Гигинеишвили решили на праздничной вечеринке. На днях они занимались рассылкой приглашений.
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Резо ГигинеишвилиАлександра СавельеваКсения СобчакСветлана Ходченкова

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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились фотографии
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились фотографии
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