Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

Вчера 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили
и его 35-летняя возлюбленная Надежда Оболенцева
связали себя узами брака. Слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу
появились всего несколько дней назад.
Оболенцева уже поделилась в Инстаграме первой фотографией со свадьбы. На снимке молодожены стоят у дверей Кутузовского ЗАГСа Москвы. Для торжества невеста выбрала не платье, а белый костюм.
В комментариях под фотографией подписчики начали присылать свои поздравления и пожелания молодой паре. Отреагировали на новость и коллеги Резо, среди которых Светлана Ходченкова
, Саша Савельева
и Ксения Собчак
. Они тоже поспешили поздравить молодоженов.
Отпраздновать бракосочетание Оболенцева и Гигинеишвили решили на праздничной вечеринке. На днях они занимались рассылкой приглашений.