Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте

На днях Юлия Снигирь пожаловалась в Инстаграме
на то, что у нее не хватает времени на чтение книг. Актриса вспомнила, что похожая проблема возникала у нее во время обучения в театральном институте.
Юлия призналась, что с детства любит читать. Книги заменяли ей игрушки, друзей, игры, мультики. Даже зоопарк и цирк не впечатляли актрису так, как мир художественной литературы.
«Я прибегала домой после школы, скорее делала уроки и садилась читать. Вечером ждала, когда родители лягут спать - и снова читала. Читала до утра - пока мама не просыпалась проверить, в кровати ли я»
, - рассказала актриса.
По мере взросления предпочтения в литературе у актрисы менялись, но любовь к чтению книг не пропадала. В юности Снигирь особенно заинтересовали детективы.
«Увлечение моё делилось на периоды. Когда все сказки были прочитаны, я перешла к приключенческим книгам. Потом увлеклась фантастикой, потом детективами: их я прочла невероятное количество - от канонических до сомнительных… Конечно же, был период дамских романов, типа «Унесенных ветром»... И, наконец, пришло время классики. Школьную программу я проглотила очень быстро и начала опустошать полки городской библиотеки…»
.
А вот в студенчестве актрисе пришлось отодвинуть увлечение книгами на дальний план.
«В Щукинском - немного смешалось: охватывать всё, что задавали, катастрофически не хватало времени, а читать краткое содержание мне претило. Пришлось стать двоечницей. Дальше - хуже. Постоянные съемки, большое количество сомнительных сценариев, соцсети. Ну, наконец, появилась новая страсть - кино. В общем, читать я стала мало и медленно… Наверное, как в детстве, это уже невозможно, но читать хочется больше»
, - призналась Юлия.