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Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте

2 июля
2019 год

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2 июля 2019
На днях Юлия Снигирь пожаловалась в Инстаграме на то, что у нее не хватает времени на чтение книг. Актриса вспомнила, что похожая проблема возникала у нее во время обучения в театральном институте.

Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте

Юлия призналась, что с детства любит читать. Книги заменяли ей игрушки, друзей, игры, мультики. Даже зоопарк и цирк не впечатляли актрису так, как мир художественной литературы.

«Я прибегала домой после школы, скорее делала уроки и садилась читать. Вечером ждала, когда родители лягут спать - и снова читала. Читала до утра - пока мама не просыпалась проверить, в кровати ли я», - рассказала актриса.

По мере взросления предпочтения в литературе у актрисы менялись, но любовь к чтению книг не пропадала. В юности Снигирь особенно заинтересовали детективы.

«Увлечение моё делилось на периоды. Когда все сказки были прочитаны, я перешла к приключенческим книгам. Потом увлеклась фантастикой, потом детективами: их я прочла невероятное количество - от канонических до сомнительных… Конечно же, был период дамских романов, типа «Унесенных ветром»... И, наконец, пришло время классики. Школьную программу я проглотила очень быстро и начала опустошать полки городской библиотеки…».

А вот в студенчестве актрисе пришлось отодвинуть увлечение книгами на дальний план.

«В Щукинском - немного смешалось: охватывать всё, что задавали, катастрофически не хватало времени, а читать краткое содержание мне претило. Пришлось стать двоечницей. Дальше - хуже. Постоянные съемки, большое количество сомнительных сценариев, соцсети. Ну, наконец, появилась новая страсть - кино. В общем, читать я стала мало и медленно… Наверное, как в детстве, это уже невозможно, но читать хочется больше», - призналась Юлия.
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Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте фотографии
Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте фотографии
Юлия Снигирь рассказала, почему была двоечницей в институте фотографии
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