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Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание

2 июля
2019 год

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2 июля 2019
На днях певица НАZИМА запустила эстафету для девушек под хэштегом #ТЫНЕСТАЛ – именно так называется ее новый трек. Каждая ее участница должна рассказать историю о своем самом неудачном свидании или о недостойном поведении мужчин. Одной из первых эстафету приняла Екатерина Варнава.

Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание

Актриса поделилась историей о том, как парень устроил на свидании скандал. С тех пор актриса с ним не общалась.

«Однажды, еще в студенчестве, с виду спокойный знакомый парень предложил мне на машине покататься... Была зима, холодно, выбор очевиден, ну и в Коньково с комфортом - почему бы нет. И вот заехали мы в Мак... Попить, поесть... Знаете, каково было мне наблюдать, как молодой, повторюсь, вроде спокойный парень на машине покрыл всеми благими и заново придуманными матами сотрудников кафе за то, что ему колы не долили? Я растерялась», - рассказала Екатерина.

Варнава передала эстафету своим коллегам Марии Кравченко и Анжелике Кашириной и призвала их рассказать свои истории о «достойном» поведении мужчин.
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Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание фотографии
Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание фотографии
Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание фотографии
Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание фотографии
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