Екатерина Варнава вспомнила свое самое неудачное свидание

На днях певица НАZИМА запустила эстафету для девушек
под хэштегом #ТЫНЕСТАЛ – именно так называется ее новый трек. Каждая ее участница должна рассказать историю о своем самом неудачном свидании или о недостойном поведении мужчин. Одной из первых эстафету приняла Екатерина Варнава
.
Актриса поделилась историей о том
, как парень устроил на свидании скандал. С тех пор актриса с ним не общалась.
«Однажды, еще в студенчестве, с виду спокойный знакомый парень предложил мне на машине покататься... Была зима, холодно, выбор очевиден, ну и в Коньково с комфортом - почему бы нет. И вот заехали мы в Мак... Попить, поесть... Знаете, каково было мне наблюдать, как молодой, повторюсь, вроде спокойный парень на машине покрыл всеми благими и заново придуманными матами сотрудников кафе за то, что ему колы не долили? Я растерялась»
, - рассказала Екатерина.
Варнава передала эстафету своим коллегам Марии Кравченко
и Анжелике Кашириной
и призвала их рассказать свои истории о «достойном» поведении мужчин.