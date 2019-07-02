Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа

Супруга Антона Макарского
– певица Виктория Макарская
– довольно часто делится советами с подписчиками в Инстаграме. Ей уже приходилось рассказывать о воспитании детей и секретах счастливого брака, но вопросы от поклонников не перестают поступать. В одном из свежих постов в Инстаграме Виктория ответила на вопрос подписчицы
: Как вести себя с мужем, который изменил?
Макарская знает, как вести себя в такой ситуации, не понаслышке. Ее муж несколько раз уходил из семьи, но всегда возвращался.
«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше!»
, - посоветовала Виктория.
Однако такой ответ возмутил ее подписчиков. Многие были не согласны с мнением Виктории, и ей пришлось отключить комментарии под этой публикацией. Чуть позже Макарская оправдалась за блокировку комментариев
.
«Мне всегда искреннее жаль, когда человек злится и пытается без моего желания выпрыснуть своё «личное мнение, никого не хотела обидеть» на мою и так не совсем здоровую голову. Во избежании мигрени от невозможности постичь логику зла, уверена, что в таких случаях мы все имеем право на зонтик в виде блокировки»
.