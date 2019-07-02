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Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа

2 июля
2019 год

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2 июля 2019
Супруга Антона Макарского – певица Виктория Макарская – довольно часто делится советами с подписчиками в Инстаграме. Ей уже приходилось рассказывать о воспитании детей и секретах счастливого брака, но вопросы от поклонников не перестают поступать. В одном из свежих постов в Инстаграме Виктория ответила на вопрос подписчицы: Как вести себя с мужем, который изменил?

Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа

Макарская знает, как вести себя в такой ситуации, не понаслышке. Ее муж несколько раз уходил из семьи, но всегда возвращался.

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше!», - посоветовала Виктория.

Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа

Однако такой ответ возмутил ее подписчиков. Многие были не согласны с мнением Виктории, и ей пришлось отключить комментарии под этой публикацией. Чуть позже Макарская оправдалась за блокировку комментариев.

«Мне всегда искреннее жаль, когда человек злится и пытается без моего желания выпрыснуть своё «личное мнение, никого не хотела обидеть» на мою и так не совсем здоровую голову. Во избежании мигрени от невозможности постичь логику зла, уверена, что в таких случаях мы все имеем право на зонтик в виде блокировки».
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Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа фотографии
Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа фотографии
Виктория Макарская рассказала, как спасти брак после измены мужа фотографии
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