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Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой

20 июля
2019 год

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20 июля 2019
18 июля Инна Чурикова была экстренно госпитализировала в НИИ имени Склифосовского после того, как упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Одна из зрительниц рассказала журналистам подробности произошедшего: «Во время спектакля, практически в самом конце, Инна Чурикова оступилась на сцене и упала. Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ, и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли её. Она даже ничего не успела сообразить. На руках артистку донесли до кулис».

Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой

По словам зрительницы, после инцидента на сцену вышел представитель театра и сообщил, что спектакль продолжаться не может. Причиной, по которой Чурикова оступилась и получила травму, может быть тусклое освещение сцены. По сообщениям некоторых СМИ, актриса получила перелом рёбер. Однако директор театра Ленком Марк Варшавер поспешил сегодня развеять эти слухи: «Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели».
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Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой фотографии
Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой фотографии
Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой фотографии
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