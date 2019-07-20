Директор театра Ленком сообщил о состоянии Инны Чуриковой

18 июля Инна Чурикова
была экстренно госпитализировала в НИИ имени Склифосовского после того, как упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Одна из зрительниц рассказала журналистам подробности произошедшего: «Во время спектакля, практически в самом конце, Инна Чурикова оступилась на сцене и упала. Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ, и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли её. Она даже ничего не успела сообразить. На руках артистку донесли до кулис»
.
По словам зрительницы, после инцидента на сцену вышел представитель театра и сообщил, что спектакль продолжаться не может. Причиной, по которой Чурикова оступилась и получила травму, может быть тусклое освещение сцены. По сообщениям некоторых СМИ, актриса получила перелом рёбер. Однако директор театра Ленком Марк Варшавер поспешил сегодня развеять эти слухи: «Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели»
.