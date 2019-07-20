Дарья Мороз рассказала об отношениях с Константином Богомоловым после развода

Актриса Дарья Мороз
снялась в откровенной фотосессии для издания «Hello!», а также дала большое интервью
, в котором рассказала о втором сезоне сериала «Содержанки»
, разводе с Константином Богомоловым
и прелестях фигурного катания.
О сохранении дружеских отношений с Константином Богомоловым после развода
«Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу, и после этого у них хватило ума и такта разойтись без скандала, без судов, без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация. Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания - непростой для обоих - переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся»
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О секретах красоты
«Главный секрет - коньки. После программы«Ледниковый период» я три года принимала участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». И как бы это тавтологично ни звучало, фигурное катание на фигуру повлияло фантастически. Также я занималась понемножку то современными танцами, то растяжкой - это тоже гениальная вещь, помогает держать в тонусе все мышцы»
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Об откровенных сценах в сериале «Содержанки»
«Это был экспромт - в частности, постельная сцена с Володей Мишуковым. В тот день она не была запланирована, но предыдущий материал сняли быстро, и Костя вдруг сказал: «А теперь - в постель». Мы с Володей переглянулись: «Ну, пойдем». Морально не готовились, но сыграли правдоподобно. При этом Костя в рацию комментировал чуть ли не каждое движение: «Положи руку туда, ногу туда». Сильно потом смеялись. После выхода сериала многие зрительницы писали мне в Instagram: «После этих сцен у нас с мужем было такое!» Приятно вдохновлять людей»
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О втором сезоне «Содержанок»
«Режиссером станет Даша Жук, которая в прошлом году номинировалась от Белоруссии на «Оскар» с фильмом «Хрусталь». Костя также активно участвует в процессе, работает с командой над сценарием, курирует проект. Я выступаю одним из креативных продюсеров. Во втором сезоне сделаем все, чтобы повысить планку - по темпераменту, по нерву, по сексу, по опасности».