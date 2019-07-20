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Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность

20 июля
2019 год

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20 июля 2019
В обозримом будущем в одном из арт-пространств Москвы откроется фотовыставка, посвященная социальному проекту «Свобода быть собой», работу над которым ведут Сарик Андреасян, продюсер Максим Олейников и фотохудожник Михаил Рыжов.
Авторы проекта решили обратить внимание общественности на то, что нынче все мы в ускоренном темпе теряем свою индивидуальность, виной чему, несомненно, технологии: «В наше время развития технологий и гонки жизни многие теряют свою индивидуальность, становятся заложниками сиюминутных шаблонов, пытаясь казаться в тех же соцсетях теми, кем не являются. Именно поэтому сейчас так важно остаться верным себе и принять себя независимо от моды и меняющихся стандартов мышления и красоты». Визуально оформить эту неоригинальную мысль авторам проекта помогли отечественные актрисы, согласившиеся позировать полностью или частично обнаженными. В число борцов за индивидуальность вошли Катерина Шпица, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Черных, Зоя Бербер и другие.

Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность
фото: Елизавета Моряк

Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность
фото: Зоя Бербер

«В основе нашего фотопроекта - идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и строения, что каждая из них обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью. Что не нужно бояться себя и своей истинной красоты, скрывая ее за ретушью и обработками. Принимая себя такими, какие мы есть, мы находим гармонию и любовь с самими собой, и только тогда нас способны принять и полюбить другие!» - объясняет Сарик Андреасян.

Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность
фото: Анфиса Черных

Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность
фото: Ирина Темичева

Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность
фото: Катерина Шпица
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Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность фотографии
Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность фотографии
Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность фотографии
Анфиса Черных, Катерина Шпица и Зоя Бербер обнажились ради борьбы за индивидуальность фотографии
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