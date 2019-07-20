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«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта

20 июля
2019 год

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20 июля 2019
В 2001 году Шэрон Стоун перенесла инсульт - и вместе со способностью нормально двигаться и говорить потеряла карьеру, дом, мужа и опеку над сыном. В интервью изданию Variety актриса рассказала, кто спас её от забвения, что общего между ней и принцессой Дианой, и как избежать тяжелых последствий удара.

«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта

Период восстановления и возвращения в профессию дался Шэрон нелегко: «Люди относились ко мне ужасно. От актрис до судьи, которая решала моё дело об опеке - не думаю, что кто-то вообще в состоянии понять, насколько опасен для женщин инсульт, и сколько времени занимает период восстановления. У меня на это ушло семь лет».

За эти семь лет Шэрон приходилось не только мириться с потерей карьеры и способности выполнять простейшие действия, но еще и пережить потерю опеки над сыном. Но мир не без добрых людей - актрису спас глава LVMH Бернар Арно, один из богатейших людей в мире: «Я была так благодарна Бернарду Арно, который спас меня, предложив мне контракт с Dior. Но мне пришлось перезаложить свой дом. Я потеряла всё, что имела. Потеряла карьеру. Я же была вроде как самой горячей суперзвездой, понимаете? Принцесса Диана и я были так знамениты. И вот, она умерла, а у меня случился инсульт. И нас сразу забыли».

«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта

Стоун принимает участие в различных ассамблеях, посвященных здоровью женщин и, в частности, профилактике заболеваний головного мозга. Её задача - обратить внимание как можно большего числа людей на собственное здоровье: «У моей матери был инсульт. У моей бабушки был инсульт. У меня был обширный инсульт - и девятидневное кровоизлияние в мозг. Если у вас очень сильно болит голова - бегите к врачу. Я попала к врачу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей умирают к тому моменту. Мой шанс выжить был равен 1% - и после операции врачи еще месяц не были уверены в том, что я выживу».
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Шэрон Стоун

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«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта фотографии
«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта фотографии
«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта фотографии
«Я потеряла всё, что имела»: Шэрон Стоун рассказала о последствиях перенесённого инсульта фотографии
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