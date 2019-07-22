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Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома

22 июля
2019 год

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22 июля 2019
Несмотря на то, что большую часть июля москвичи наблюдали за окном однообразный дождливый пейзаж, на столичной светской жизни затянувшееся ненастье никак не отразилось.
3 июля в московском ГУМе открылся седьмой ежегодный фестиваль цветов, для которого было выращено более 310 000 цветов. Роли садовников в этом импровизированном цветущем изнутри и снаружи саду исполнили Ингеборга Дапкунайте, Надежда Сысоева, Александр Олешко, Елена Захарова, Ян Гэ и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Александр Олешко

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Ян Гэ

А пока выше упомянутые персонажи купались в цветах, Ксения Суркова, Ирина Пегова, и Светлана Тома предпочли провести время в Московском доме книги на Новом Арбате, где проходили чтения с автором романа «Зулейха открывает глаза» Гузелью Яхиной.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Ирина Пегова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Александра Ревенко и Гузель Яхина

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Светлана Тома

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Ксения Суркова

14 июля на территории института «Стрелка» прошел День школы кино и телевидения «Индустрия», в рамках которого Фёдор Бондарчук, Александр Петров и Александр Сокуров обсудили проблемы кинообразования с гостями мероприятия. Среди гостей были Аглая Тарасова и Паулина Андреева.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Федор Бондарчук и Александр Сокуров

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Аглая Тарасова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Александр Петров

19 июля в упомянутом институте «Стрелка» состоялось открытие четвертого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko, на котором зрители смогут посмотреть фильмы, прогремевшие на фестивалях в Каннах, Торонто, Трайбеке и, конечно, же на отечественном «Кинотавре». Продлится эта благодать до 28 июля. На открытии фестиваля были замечены Екатерина Варнава, Анатолий Белый, Таисия Вилкова и Юлия Снигирь.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Егор Корешков

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Анатолий Белый

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Алиса Гребенщикова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Кирилл Серебренников

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Ирина Гринёва

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Стас Тыркин, Таисия Вилкова и Александр Кузнецов

А в это время в Нижнем Новгороде прошла цереония открытия III фестиваля нового российского кино «Горький fest», на красной дорожке которого отметились Михаил Пореченков, Лукерья Ильяшенко, Светлана Камынина и Дарья Екамасова.

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Михаил Пореченков и Оксана Михеева

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Андрей Мерзликин

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Александра Виноградова и Даниил Стеклов

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Дарья Екамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Лукерья Ильяшенко

Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома
фото: Сергей Мачильский, Александр Котт и Анна Цуканова-Котт
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Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома фотографии
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