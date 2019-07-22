Блеск и нищета красных дорожек: Дарья Екамасова, Ирина Гринёва и Светлана Тома

Несмотря на то, что большую часть июля москвичи наблюдали за окном однообразный дождливый пейзаж, на столичной светской жизни затянувшееся ненастье никак не отразилось.
3 июля в московском ГУМе открылся седьмой ежегодный фестиваль цветов, для которого было выращено более 310 000 цветов. Роли садовников в этом импровизированном цветущем изнутри и снаружи саду исполнили Ингеборга Дапкунайте, Надежда Сысоева, Александр Олешко, Елена Захарова, Ян Гэ и другие.
19 июля в упомянутом институте «Стрелка» состоялось открытие четвертого кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko, на котором зрители смогут посмотреть фильмы, прогремевшие на фестивалях в Каннах, Торонто, Трайбеке и, конечно, же на отечественном «Кинотавре». Продлится эта благодать до 28 июля. На открытии фестиваля были замечены Екатерина Варнава, Анатолий Белый, Таисия Вилкова и Юлия Снигирь.
фото: Егор Корешков
фото: Анатолий Белый
фото: Екатерина Варнава
фото: Алиса Гребенщикова
фото: Кирилл Серебренников
фото: Ирина Гринёва
фото: Юлия Снигирь
фото: Стас Тыркин, Таисия Вилкова и Александр Кузнецов