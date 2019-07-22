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Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман

22 июля
2019 год

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22 июля 2019
Гулявшие по информационному пространству слухи о романтических отношениях актёра Никиты Ефремова и бывшей ведущей «Орла и решки» Марии Иваковой совершенно внезапно и неожиданно оказались чистой правдой. Сначала Ивакова подготовила аудиторию к этому шокирующему известию, опубликовав в своём Инстаграме фотографию со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова. На фотографии Мария в компании Никиты наслаждается вечерним Сорренто, но эта безобидная мизансцена оставляла пространства для сомнений и спекуляций.

Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман

На днях Мария опубликовала еще несколько фотографий со свадьбы, поделившись своими впечатлениями и воспоминаниями, и вскользь назвала Никиту своим возлюбленным, ой, сорри, бойфрендом. Ну теперь-то у нас не может быть никаких сомнений о природе взаимоотношений Никиты и Марии.

Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
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Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман фотографии
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман фотографии
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман фотографии
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман фотографии
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