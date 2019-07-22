Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман

Гулявшие по информационному пространству слухи о романтических отношениях актёра Никиты Ефремова
и бывшей ведущей «Орла и решки» Марии Иваковой
совершенно внезапно и неожиданно оказались чистой правдой. Сначала Ивакова подготовила аудиторию к этому шокирующему известию, опубликовав в своём Инстаграме фотографию со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
На фотографии Мария в компании Никиты наслаждается вечерним Сорренто, но эта безобидная мизансцена оставляла пространства для сомнений и спекуляций.
На днях Мария опубликовала еще несколько фотографий со свадьбы
, поделившись своими впечатлениями и воспоминаниями, и вскользь назвала Никиту своим возлюбленным, ой, сорри, бойфрендом. Ну теперь-то у нас не может быть никаких сомнений о природе взаимоотношений Никиты и Марии.