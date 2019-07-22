«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа

Анна Хилькевич
часто делится подробностями своей личной жизни с подписчиками в Инстаграме, поддерживая таким образом уровень знаний о том, что
богатые
знаменитые тоже плачут. А ещё они ревнуют своих мужей, даже если на это нет никаких оснований:
«Ревность. Ууух...это слабое место. Было когда-то. Ведь в детстве меня учили, что доверять мужчинам нельзя. Подруг близко к мужу подпускать нельзя. Везде обман и опасности. И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам. Это доставляло множество неудобств и поводов для ссор. И у меня ушло почти 3 года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять. Чтобы разобраться в себе, в собственных мыслях и помыслах любимого. Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было не достаточно. И когда этот момент настал, я смогла начать дышать полной грудью. Я бы даже сказала, что мы оба начали это делать! Доверие и уважение - столпы, на которых держатся крепкий союз. Хотя бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом ещё полдня дуюсь на мужа».
С 2015 года Анна состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым, с которым воспитывает двух дочерей Арианну и Марию.