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«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа

22 июля
2019 год

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22 июля 2019
Анна Хилькевич часто делится подробностями своей личной жизни с подписчиками в Инстаграме, поддерживая таким образом уровень знаний о том, что богатые знаменитые тоже плачут. А ещё они ревнуют своих мужей, даже если на это нет никаких оснований:

«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа

«Ревность. Ууух...это слабое место. Было когда-то. Ведь в детстве меня учили, что доверять мужчинам нельзя. Подруг близко к мужу подпускать нельзя. Везде обман и опасности. И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам. Это доставляло множество неудобств и поводов для ссор. И у меня ушло почти 3 года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять. Чтобы разобраться в себе, в собственных мыслях и помыслах любимого. Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было не достаточно. И когда этот момент настал, я смогла начать дышать полной грудью. Я бы даже сказала, что мы оба начали это делать! Доверие и уважение - столпы, на которых держатся крепкий союз. Хотя бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом ещё полдня дуюсь на мужа».
С 2015 года Анна состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым, с которым воспитывает двух дочерей Арианну и Марию.
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«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа фотографии
«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа фотографии
«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа фотографии
«Везде обман и опасности»: Анна Хилькевич призналась, что постоянно ревновала мужа фотографии
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