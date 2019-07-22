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«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок

22 июля
2019 год

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22 июля 2019
Бывшие когда-то дружескими отношения Ксении Собчак и Сергея Шнурова стали разваливаться на глазах у всех, кому не безразлично, в конце 2018 года. А весной 2019 подписчики Ксении и Сергея в Инстаграме имели возможность насладиться несравненным поэтическим поединком, который затеяли заклятые друзья.

«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок

Предположительно, причиной ссоры стал развод Шнура с Матильдой и его поспешный брак с Ольгой Абрамовой. Собчак заняла сторону Матильды и публично осудила бывшего друга. Но первым кидаться развернутыми эпиграммами начал Шнур, опубликовав в декабре 2018 года свое стихотворное наблюдение из горячей точки шоубизнеса:

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!
Под свет софитов сами выставляли,
Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,
Семью, потом вдруг удивляются, - с х** ли,
Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?
Вываливали всё и с тем же вместе,
Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.
Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.
И разместив очередное фото смело,
Сопроводив его посланием от Ошо,
Подписчику дают понять, - не ваше дело,
Живите своей жизнью, мой хороший».

И хотя Шнур не назвал конкретных имён, людям, внимательно следящим за перипетиями судеб в медиапространстве, было более-менее понятно, что речь идёт о треугольнике Виторган-Собчак-Богмолов. И непосредственно о таланте Собчак превращать в Дом-2 всё, к чему она прикасается. Ксения Анатольевна не могла оставить это послание без ответа - и в стихотворной форме послала своего оппонента в популярном направлении.

В марте 2019 года, устав от бесконечных упоминаний в прессе о «тайном» романе Собчак с Богомоловым и потасовке последнего с Виторганом, Шнуров разразился очередной эпиграммой. И началось непревзойденное словопрение, в котором Ксения Анатольевна внезапно обнаружила склонность к стихосложению (и которая не была так очевидна в её первом декабрьском ответе Шнурову). Исчерпав все оскорбления, новоиспеченные враги вроде бы успокоились и закрыли тему.
Но недавно, к нашей бесконечной радости, Шнуров снова ткнул палкой в осиное гнездо. Во время пресс-конференции фестиваля «Нашествие» на вопрос журналиста о том, кто был самым интересным и достойным соперником в поэтических баттлах, Шнур ответил: «Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак».

«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

В ответ на эту безбожную клевету Собчак снова вызвала Шнура на поэтический баттл, осмелившись предположить, что всё лучшее в его жизни закончилось в момент развода с Матильдой.

«Говорю тебе как поэт и баба:
Твой в**ер, Серёжа, – довольно слабый.
При всём моём к тебе уважении,
Ты не выдержал поражения.
Я с тебя реально смеюсь:
Тур стадионный, а прессы мало?
Шнуров вываливает фейк-ньюз
Про то, что Собчак стихов не писала!
Про баттл наш я забыла давно,
Но он у тебя в голове на полочке:
Тебя ж раскатала тогда в г**но
Тупая лошадь, светская тёлочка!
Писал Богомолов? Что за байда!
Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!
Ты побеждён у всех на глазах?
Зачем ты ведёшь себя как м***ла?
Скажи, как про водку на днях сказал:
«Всё, с**а, она меня победила!»
Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,
Что ты тупо бабою отх**ачен?
Понятно станет людям страны,
Что ты ни**я не брутальный мачо?
Серёжа, не обижаться чур,
Но знают даже малые детки,
Что даже крутой от лампочки шнур
Берёт электричество из розетки.
Всё напряжение – от неё,
Крошка она или с ж***й дылда.
Дружок, пойми уже, ё-моё:
Твоей розеткой была Матильда!
Она укрывала, сродни плащу,
Она от похмелья тебя спасала,
За Богомолова отомщу:
А может, и песни – она писала?
Серёга, ведь ты же со мною пил
Под рёв твоих песенок хулиганский,
Но здесь ты, родненький, поступил
По-свински, по-хамски, не по-пацански.
Прощаюсь. На баттл опять зову,
Я обеспечу и свет и саунд.
Скоси меня рифмой как ту траву!
До встречи! Не ссы! Я – на месте! Раунд!»

Мы не принципиальные. Нам безразлично, кто на самом деле пишет стихи, публикуемые в Инстаграме Собчак. Мы просто ждём продолжения, затаив дыхание.
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«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок фотографии
«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок фотографии
«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок фотографии
«За Богомолова отомщу»: Собчак снова вызвала Шнура на поэтический поединок фотографии
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