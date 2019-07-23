Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко

34-летняя Мария Машкова
является не только успешной артисткой, но и матерью двоих дочерей – 9-летней Стефании и 7-летней Александры. Недавно в Инстаграме актриса поделилась очередной фотографией
со своими детьми, а также откровенно рассказала о материнстве.
«Мне сложно даётся материнство. Самое любимое-приехать на короткий срок, наобниматься, завалить подарками и умчать на съемки (видимо, сказалась некоторая непроработанная модель детства). На съёмках тебе и текст в руки дадут, и скажут, когда заплакать-закричать, и кофейком в перерыве напоят, а в материнстве... Вообще, по моим примерным подсчетам 97,8% артистов страдают в той или иной форме нарциссизмом и им сложно даётся что-то, кроме себя самих, в этом смысле родительство очень мощная и нелестная проверка»
, - поделилась своим мнением Мария.
Большую часть своего времени Машкова всегда уделяла не семье, а работе. Но, по словам актрисы, моменты, проведенные с детьми – бесценны.
«Фанька! Алька! Спасибо за мастер классы по радости! Первый раз лечу на съемки не облегченно вздыхая, а с тоской, что теперь не надо быть каждую секунду готовой бросить любой важности дела, чтобы поиграть в куклы, порисовать, построить лего, перекинуться в картишки, разобраться, какая из сестёр первой начала махач, и срочно съездить за батарейками для рации»
, - высказалась Мария.