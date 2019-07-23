Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко

23 июля
2019 год

Лайфстайл >>
23 июля 2019
34-летняя Мария Машкова является не только успешной артисткой, но и матерью двоих дочерей – 9-летней Стефании и 7-летней Александры. Недавно в Инстаграме актриса поделилась очередной фотографией со своими детьми, а также откровенно рассказала о материнстве.

Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко

«Мне сложно даётся материнство. Самое любимое-приехать на короткий срок, наобниматься, завалить подарками и умчать на съемки (видимо, сказалась некоторая непроработанная модель детства). На съёмках тебе и текст в руки дадут, и скажут, когда заплакать-закричать, и кофейком в перерыве напоят, а в материнстве... Вообще, по моим примерным подсчетам 97,8% артистов страдают в той или иной форме нарциссизмом и им сложно даётся что-то, кроме себя самих, в этом смысле родительство очень мощная и нелестная проверка», - поделилась своим мнением Мария.

Большую часть своего времени Машкова всегда уделяла не семье, а работе. Но, по словам актрисы, моменты, проведенные с детьми – бесценны.

«Фанька! Алька! Спасибо за мастер классы по радости! Первый раз лечу на съемки не облегченно вздыхая, а с тоской, что теперь не надо быть каждую секунду готовой бросить любой важности дела, чтобы поиграть в куклы, порисовать, построить лего, перекинуться в картишки, разобраться, какая из сестёр первой начала махач, и срочно съездить за батарейками для рации», - высказалась Мария.
версия для печати
Ссылки по теме
Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери
Поиск по меткам
детисоцсети
персоны
Мария Машкова

фотографии >>
Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко фотографии
Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко фотографии
Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко фотографии
Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Владимир Салимов
20 июля ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Салимов.
Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.

День рождения >>

Алиса Богарт
Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Александр Олешко
Екатерина Решетникова
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Кэтрин Хан
Вуди Харрельсон
Филип Сеймур Хоффман
Эмиль Яннингс
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен