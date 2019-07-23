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СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились

23 июля
2019 год

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23 июля 2019
Слухи о том, что 44-летний Хоакин Феникс сделал предложение руки и сердца своей 34-летней коллеге Руни Маре появились еще в конце мая, когда актриса была несколько раз замечена с кольцом на безымянном пальце. Однако лишь недавно их подтвердил инсайдер, близкий знакомый пары.

СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились

В беседе с изданием Us Weekly источник рассказал, что Хоакин и Руни готовятся зарегистрировать свои отношения официально.

Напомним, Мара и Феникс познакомились в 2016 году во время съемок фильма «Мария Магдалина». Сначала их роман был тайным, лишь в 2017 году на Каннском фестивале они впервые вышли в свет как пара. Артисты ведут закрытый образ жизни и не обсуждают личную жизнь с журналистами. Поэтому никого не удивляет то, что Руни и Хоакин решили тайно обручиться и сыграть свадьбу.

СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились
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СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились фотографии
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