СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились

Слухи о том, что 44-летний Хоакин Феникс
сделал предложение руки и сердца своей 34-летней коллеге Руни Маре
появились еще в конце мая, когда актриса была несколько раз замечена с кольцом на безымянном пальце. Однако лишь недавно их подтвердил инсайдер, близкий знакомый пары.
В беседе с изданием Us Weekly источник рассказал, что Хоакин и Руни готовятся зарегистрировать свои отношения официально.
Напомним, Мара и Феникс познакомились в 2016 году во время съемок фильма «Мария Магдалина»
. Сначала их роман был тайным, лишь в 2017 году на Каннском фестивале они впервые вышли в свет как пара. Артисты ведут закрытый образ жизни и не обсуждают личную жизнь с журналистами. Поэтому никого не удивляет то, что Руни и Хоакин решили тайно обручиться и сыграть свадьбу.