Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино

8 августа в российский прокат выходит девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
с Брэдом Питтом
, Леонардо Ди Каприо
и Марго Робби
в главных ролях. На Каннском фестивале эта картина вызвала большой ажиотаж, поэтому создатели ленты решили собрать интернациональную команду, у которой будет возможность посетить места съемок, а также в числе первых оценить новое творение Тарантино. Единственной участницей этой команды из России стала актриса Наталья Рудова
.
Наталья поделилась этой новостью в Инстаграме
и призналась, что ей сложно было держать это в тайне. Актриса уже вылетела в Лос Анджелес.
«Молчать об этом приключении было крайне тяжело... Я ждала этого долго... Хотя хотелось кричать об этой новости! Сегодня я отправляюсь в удивительное путешествие! Я единственный человек от России, приглашенный Sony Pictures Россия, для того, чтобы принять участие в промо для фильма, который я ждала целый год – «Однажды В Голливуде» Квентина Тарантино!!! Мой любимый режиссёр и мои любимейшие актёры в одном фильме! Нас ждет что-то невероятное! Посещение мест съёмок! Ужины в ресторанах? в которых снималось кино! Профессиональные фотосессии в стиле 60-х! И конечно же просмотр самого фильма!!! Следите за сторис! Постараюсь ничего не упустить и показать все!!! AAAAA!!!»
, - написала Рудова.