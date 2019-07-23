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Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино

23 июля
2019 год

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23 июля 2019
8 августа в российский прокат выходит девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях. На Каннском фестивале эта картина вызвала большой ажиотаж, поэтому создатели ленты решили собрать интернациональную команду, у которой будет возможность посетить места съемок, а также в числе первых оценить новое творение Тарантино. Единственной участницей этой команды из России стала актриса Наталья Рудова.

Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино

Наталья поделилась этой новостью в Инстаграме и призналась, что ей сложно было держать это в тайне. Актриса уже вылетела в Лос Анджелес.

Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино

«Молчать об этом приключении было крайне тяжело... Я ждала этого долго... Хотя хотелось кричать об этой новости! Сегодня я отправляюсь в удивительное путешествие! Я единственный человек от России, приглашенный Sony Pictures Россия, для того, чтобы принять участие в промо для фильма, который я ждала целый год – «Однажды В Голливуде» Квентина Тарантино!!! Мой любимый режиссёр и мои любимейшие актёры в одном фильме! Нас ждет что-то невероятное! Посещение мест съёмок! Ужины в ресторанах? в которых снималось кино! Профессиональные фотосессии в стиле 60-х! И конечно же просмотр самого фильма!!! Следите за сторис! Постараюсь ничего не упустить и показать все!!! AAAAA!!!», - написала Рудова.
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персоны
Леонардо ДиКаприоБрэд ПиттМарго РоббиНаталья РудоваКвентин Тарантино
фильмы
Однажды в Голливуде

фотографии >>
Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино фотографии
Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино фотографии
Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино фотографии
Наталья Рудова примет участие в промо к новому фильму Тарантино фотографии
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