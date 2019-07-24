Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер сериала «Сваты» Сергей Шефир
рассказал, что популярное шоу основано на реальных историях из жизни действующего главы государства Владимира Зеленского
и его самого.
По словам продюсера, популярность телепроекта обусловлена наличием в его сюжете эпизодов, частично основанных на семейных историях, «моей и Володиной
».
«Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка
, - пояснил Шефир. - Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности
».
Сергей добавил, что считает «Сватов» отличным продуктом, и создателям не за что его стыдиться. Ранее одним из продюсеров проекта выступал и сам Зеленский. Сейчас студия «Квартал 95» снимает седьмой сезон сериала, премьера которого намечена на осень нынешнего года.
На родине «Сваты» были запрещены с ноября 2017 года, однако в марте 2019-го Окружной административный суд Киева принял решение о возвращении сериала на телеэкраны, а российскому актёру Фёдору Добронравову
, исполняющему в шоу главную роль, разрешили въезд в Украину.