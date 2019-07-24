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Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского

24 июля
2019 год

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24 июля 2019
Первый помощник президента Украины и продюсер сериала «Сваты» Сергей Шефир рассказал, что популярное шоу основано на реальных историях из жизни действующего главы государства Владимира Зеленского и его самого.

Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского

По словам продюсера, популярность телепроекта обусловлена наличием в его сюжете эпизодов, частично основанных на семейных историях, «моей и Володиной».

«Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка, - пояснил Шефир. - Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности».

Сергей добавил, что считает «Сватов» отличным продуктом, и создателям не за что его стыдиться. Ранее одним из продюсеров проекта выступал и сам Зеленский. Сейчас студия «Квартал 95» снимает седьмой сезон сериала, премьера которого намечена на осень нынешнего года.

Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского

На родине «Сваты» были запрещены с ноября 2017 года, однако в марте 2019-го Окружной административный суд Киева принял решение о возвращении сериала на телеэкраны, а российскому актёру Фёдору Добронравову, исполняющему в шоу главную роль, разрешили въезд в Украину.
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Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского фотографии
Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского фотографии
Продюсер Сергей Шефир заявил, что «Сваты» основаны на жизни Зеленского фотографии
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