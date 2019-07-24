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Елена Доронина стала жертвой грабителей

24 июля
2019 год

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24 июля 2019
Российская актриса Елена Доронина, известная по многочисленным работам в театре и по ролям в сериалах «Обручальное кольцо», «Кухня», «Метод» и другим, пострадала от действий преступников. Подобрав ключи к замкам, грабители проникли в московскую квартиру артистки на Судостроительной улице и вынесли оттуда 60 тысяч рублей и ювелирные украшения. Всего сумма ущерба составила 258 тысяч рублей. Доронина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту произошедшего.

Елена Доронина стала жертвой грабителей
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Елена Доронина стала жертвой грабителей фотографии
Елена Доронина стала жертвой грабителей фотографии
Елена Доронина стала жертвой грабителей фотографии
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