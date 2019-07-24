Елена Доронина стала жертвой грабителей

Российская актриса Елена Доронина
, известная по многочисленным работам в театре и по ролям в сериалах «Обручальное кольцо»
, «Кухня»
, «Метод»
и другим, пострадала от действий преступников. Подобрав ключи к замкам, грабители проникли в московскую квартиру артистки на Судостроительной улице и вынесли оттуда 60 тысяч рублей и ювелирные украшения. Всего сумма ущерба составила 258 тысяч рублей. Доронина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту произошедшего.