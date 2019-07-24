Владимира Машкова отчислили из школы-студии МХАТ за драку

Конфликт у Владимира Львовича случился с однокурсником Александром Лазаревым-младшим. Машков нелицеприятно отозвался об актерской игре Лазарева-младшего после одной из студенческих постановок, в которой тот был задействован. Кроме того, он предположил, что Александра взяли на курс только благодаря известности его отца. Такого оскорбления Лазарев-младший снести не мог и в ответ назвал Машкова провинциальным выскочкой, после чего последний ударил оппонента по лицу, и завязалась драка.
«У творческих людей возникают конфликты и трения по самым разным поводам, - рассказал Векслер. - Машков и Лазарев тогда действительно серьезно повздорили. Я уже, конечно, не помню все подробности, но конфликт завершился печально прежде всего для Машкова — его отчислили. Позже ему удалось восстановиться и доучиться. Тогда вообще многие были очень несдержанными. Я сам как-то бросил табуретку в однокурсника. Это обычные творческие конфликты. Я не вижу в этом чего-то странного».