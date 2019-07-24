Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой

На днях звезда сериалов «Хождение по мукам»
и «Великая» Юлия Снигирь
рассказала, что до 18 лет страдала от низкой самооценки.
«Мне 36. Первые 18 лет я считала себя некрасивой, вторые 18 — глупой
, - написала актриса в своём Instagram. - По логике некоторых — я должна была ненавидеть сначала красивых женщин, а потом — умных. Мне кажется, важно уметь восхищаться другими. И чуть полегче к себе
».
К этому посту помимо селфи Снигирь также опубликовала 2 фотографии женщин, которых она считает красивыми, и изображения 2 умных, по её мнению, женщин. Ими стали актрисы Одри Хепбёрн
и Софи Лорен
, а также писательница Татьяна Толстая
и журналистка Юлия Латынина
.