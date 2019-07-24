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Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой

24 июля
2019 год

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24 июля 2019
На днях звезда сериалов «Хождение по мукам» и «Великая» Юлия Снигирь рассказала, что до 18 лет страдала от низкой самооценки.

Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой

«Мне 36. Первые 18 лет я считала себя некрасивой, вторые 18 — глупой, - написала актриса в своём Instagram. - По логике некоторых — я должна была ненавидеть сначала красивых женщин, а потом — умных. Мне кажется, важно уметь восхищаться другими. И чуть полегче к себе».

К этому посту помимо селфи Снигирь также опубликовала 2 фотографии женщин, которых она считает красивыми, и изображения 2 умных, по её мнению, женщин. Ими стали актрисы Одри Хепбёрн и Софи Лорен, а также писательница Татьяна Толстая и журналистка Юлия Латынина.
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Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой фотографии
Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой фотографии
Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой фотографии
Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой фотографии
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