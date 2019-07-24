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Ролики фильмов «Белка и Стрелка: Спасение Кубы» Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.

Новости кино Юбилей Дженнифер Лопес Популярная американская актриса и певица отмечает день рождения.

Ролики фильмов «Божественная любовь» Размышления о любви и религии в Бразилии 2027 года.

Новости кино Джонни Депп сыграет в третьих «Фантастических тварях» Актёр вернётся к образу Геллерта Грин-де-Вальда.

Лайфстайл Юлия Снигирь призналась, что раньше чувствовала себя некрасивой До 18 лет у актрисы были проблемы с самооценкой

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