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Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли

24 июля
2019 год

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24 июля 2019
До перезапуска «Звездных Войн» имя Дейзи Ридли мало кому было известно. Но и дебют в Войнах мог сделать из неё актрису одной роли, как это случилось с Кэрри Фишер или Марком Хэммилом, чьи имена (несмотря на внушительные фильмографии) всегда идут в комплекте с уточнением «Ну, это которые принцесса Лея и Люк Скайуокер». О чём Дейзи, видимо, уже успела подумать и начала предпринимать соответствующие действия. За четыре года с момента выхода «Пробуждения силы» Дейзи успела сняться в последующих двух частях трилогии, мелькнуть в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», озвучить Пикси в «Кролике Питере», получить роль в экранизации «Поступи Хаоса» и сыграть заглавную роль в фильме «Офелия», который выходит в российский прокат 25 июля.

Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли

«Офелия» позволяет бессловесной героине знаменитой шекспировской трагедии, наконец, высказаться о наболевшем. А именно о том, что история её любви и кончины, сотни раз рассказанная какими-то посторонними людьми, может быть куда интереснее, а роль в детективном расследовании Гамлета - куда активнее. Впрочем, неоспоримым достоинством фильма является не столько сюжет, сколько непревзойденное художественное оформление, и в частности - красивейшие костюмы художника Массимо Кантини Паррини, известного по работе над фильмом «Страшные сказки». Трудолюбие Дейзи, в рабочем графике которой уже намечен проект с Джей Джей Абрамсом и роль американской шпионки Вирджинии Холл, позволяет предположить, что она намерена как можно дальше уйти от ассоциации со «Звездными войнами» еще при «жизни» своего персонажа Рей. И раз уж в ближайшее время нам суждено частенько видеть Дейзи, Кино-Театр.ру решил узнать её получше.

Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли

Покинула социальные сети и поклялась никогда туда не возвращаться

В 2016 году Дейзи удалила свои аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке, начитавшись в свой адрес обвинений в двуличности от виртуальной толпы незнакомцев. Эта массированная атака началась после того, как Ридли опубликовала в своем Инстаграме пост с критикой применения огнестрельного оружия. Подписчики обратили внимание актрисы на то, что сама она снимается в «Звездных войнах» , где предостаточно сцен с применением оружия (в том числе огнестрельного). Что по какой-то невероятной логике делает её лицемеркой. Ридли решила, что с неё достаточно чужого психоза, и последовательно удалила свои аккаунты. В одном из интервью актриса заявила, что не собирается возвращаться в соцсети, потому что считает их сколь полезными, столь и опасными.

Сносно читает рэп

Дейзи родилась в 1992 году и выросла под песни Spice Girls. Но когда доходит до пения, Дейзи предпочитает рэп. На вопрос корреспондента журнала Vogue, слова какой песни Дейзи знает от начала до конца, актриса не растерялась и зачитала одну из нетленок Эминема:



На шоу Джимми Фэллона Дейзи объяснила, что никаких музыкальных притязаний у неё нет: «У меня хорошая память на песенную лирику, и я люблю читать рэп, но я бы не назвала себя рэппершей». И тут же исполнила отрывок из песни Lady Marmalade



В 2016 году Дейзи вместе с Энн Хэтэуэй приняла участие в записи песни «At the ballet» для альбома Барбры Стрейзанд «Encore: Movie Partners Sing Broadway». Джей Джей Абрамс, состоящий с Барброй в приятельских отношениях, взял Дейзи с собой в гости к певице в её особняк в Малибу. Дейзи призналась, что чаепитие у Барбры произвело на неё неизгладимое впечатление.



Недобросовестный веган

Дейзи называет себя chegan (аббревиатура от cheating vegan, что можно перевести как веган-обманщик). Эта разновидность вегетарианцев большую часть времени придерживается правильного рациона, но имеет привычку периодически срываться и позволять себе пищу животного происхождения. «Я отказалась от мяса, яиц и молочных продуктов, но иногда я ем рыбу, потому что мой моральный компас сбит».

Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли

Работала барменом

«Я очень хороший бармен. Я работала в двух пабах года полтора в одном из буйных районов Лондона. Было мне лет 20». Ридли уволилась из паба за два месяца до того, как получила роль Рэй. Но любовь к профессии дала о себе знать во время вечеринки по случаю окончания съемок «Последних джедаев». Растолкав очередь из жаждущих, Дейзи пробралась за барную стойку и начала разливать напитки.

Побывала экскурсоводом для принцев

Во время съёмок «Последних джедаев» на студию пожаловали их королевские высочества принцы Уилльям и Гарри. Честь провести для них экскурсию и помочь освоиться на месте выпала именно Дейзи. Что, вероятно, далось ей нелегко, так как актриса, по собственному признанию, чувствует себя очень неуютно в обществе незнакомых людей и весьма плохо справляется с разговорами о погоде. Это же качестве делало из нее очень исполнительного, но крайне неразговорчивого бармена.

Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли

Не смогла справиться с популярностью

После выхода «Пробуждения силы» Дейзи столкнулась с популярностью и поняла, что её психика не выдерживает столь пристального внимания. Дополнял эту клиническую картину постоянный стресс, связанный с промо-туром: постоянное общение с прессой и переезды. Актрисе пришлось обратиться к помощи психотерапевта и полгодика полечиться.

Блиц

У Дейзи есть четыре сестры, слепо-глухая собака по кличке Маффин, три татуировки и страсть к вязанию длинных шарфов.

«Офелия» в прокате с 25 июля.

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Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли фотографии
Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли фотографии
Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли фотографии
Читает рэп и вяжет шарфики: Что мы знаем о Дейзи Ридли фотографии
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