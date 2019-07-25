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«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества

25 июля
2019 год

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25 июля 2019
23 июля в Барнауле стартовал XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль «Нравственность есть Правда», в рамках которого состоялась премьера спектакля «Калина красная» с Марией Шукшиной и Андреем Мерзликиным в главных ролях.

«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества
фото: Алиса Гребенщикова

«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества
фото: Анна Чурина

«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества
фото: Андрей Мерзликин

В интервью перед премьерой Мария призналась, что сначала наотрез отказалась участвовать в спектакле, чувствуя, что ответственность слишком велика. Однако позже передумала.

«Вообще по образованию я не актриса. Это мой первый опыт работы на сцене. Я в жизни на ней никогда не стояла. А тут вдруг бац, и такая махина – «Калина красная». Это колоссальная ответственность. Поэтому для меня была очень важна мамина оценка, как она это воспримет. Волей-неволей нас сравнивают с мамой, Андрюшу - с папой. На наше счастье, мы уже почти два года играем этот спектакль. И за это время не было ни одного негативного отклика. Для меня это вообще фантастика».

Рассуждая о смыслах, которыми начинен спектакль, Шукшина диагностировала у современного общества кромешную бездуховность, символами которой на сегодняшний день являются Бузова с Киркоровым. Но больше всего Марию огорчает то обстоятельство, что имя Шукшина и его наследие забываются.

«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества

«Что магического в нашем спектакле? Мы говорим о грехе, говорим о том, как мы живем, о душе говорим. Сейчас происходит бездуховность, безнравственность, отсутствие понятий совести и чести. Все продается и все покупается. Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз. Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Инстаграме, чтобы самоутвердиться за счет другого. Если ты там кого-то обозвал, значит ты себя поднимаешь. Это наше время. Ужас какой-то! Раньше было совестно слово плохое сказать - на тебя бы посмотрели косо. По крайней мере, еще в моем поколении так было, а уже в следующем такие беспринципные люди пошли. Наш спектакль и вообще папины произведение – это и есть исцеление. О них нужно говорить и вспоминать, потому что это забывается. Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху, а Шукшин не на слуху. Моя цель и задача - чтобы его не забывали».

«Папа вообще говорил, что произведением искусства можно назвать произведение, которое заставляет задуматься. Если после спектакля, книги, картины, фильма есть послевкусие, а не просто взял и забыл, то да, в этом случае мы имеем дело с искусством. Папа заставлял задуматься. Он заставлял задуматься о жизни, о душе, о смерти в конце концов, о смысле существования. Заставлял подумать: «А что во мне не так? Почему у меня все так плохо? Почему мне так хорошо?» Сейчас такие вещи редки, потому что сейчас больше всего кассового. Большинство вещей нацелено на развлечение и отвлечение людей от проблем. Чтобы только не задумывались. Задумываться - это плохо. Не дай бог народ задумается! Что тогда будет?! Папа же заставлял задуматься: почему люди покидают деревню, переезжают в города, теряют свои корни, теряют свое «я». Я тоже читаю его, постигаю, процесс идёт нон-стоп».

«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества

Также Мария поделилась с журналистами воспоминаниями об отце: «Мне было семь лет, когда папа умер. Я не помню его. У меня осталось порядка 5-7 воспоминаний. Я помню, что он всегда работал. Он был в экспедициях, он снимал, в перерывах писал. У нас в квартире были стеклянные двери, и когда мы не спали, я видела, как у папы в кабинете ночью всегда горел свет. То есть человек вообще не спал, трудился. Такое ощущение, как будто знал, что мало останется жизни».
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«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества фотографии
«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества фотографии
«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества фотографии
«Бузова, Киркоров – это то, что сейчас на слуху»: Мария Шукшина о бездуховности российского общества фотографии
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