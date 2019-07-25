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Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки»

25 июля
2019 год

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25 июля 2019
О том, что сериал Константина Богомолова «Содержанки» продлён на второй сезон, стало известно еще до премьеры финального эпизода первого сезона. Съёмки стартовали в начале июня - на этот раз в режиссерском кресле оказалась Дарья Жук, чей фильм «Хрусталь» выдвигался на премию «Оскар» от Белоруссии.

Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки»

Исполнившая в сериале одну из главных ролей Дарья Мороз решила подогреть интерес публики, перепев заглавную композицию сериала. Результат Дарья выложила в своём Инстаграме, охарактеризовав сценарий долгожданного второго сезона как «огонь огнище!!!!»





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Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки» фотографии
Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки» фотографии
Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки» фотографии
Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки» фотографии
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