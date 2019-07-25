Дарья Мороз перепела песню из сериала «Содержанки»

О том, что сериал Константина Богомолова «Содержанки»
продлён на второй сезон, стало известно еще до премьеры финального эпизода первого сезона. Съёмки стартовали в начале июня - на этот раз в режиссерском кресле оказалась Дарья Жук
, чей фильм «Хрусталь»
выдвигался на премию «Оскар» от Белоруссии.
Исполнившая в сериале одну из главных ролей Дарья Мороз
решила подогреть интерес публики, перепев заглавную композицию сериала. Результат Дарья выложила в своём Инстаграме
, охарактеризовав сценарий долгожданного второго сезона как «огонь огнище!!!!»