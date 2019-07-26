Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом

Слухи о том, что Максим Виторган
и Нино Нинидзе
встречаются подтвердились. На днях актеры совершили свой первый совместный выход в свет. Нино и Максим посетили премьеру фильма «Гив ми либерти»
в Институте «Стрелка». Как отметили гости мероприятия, актеры старались не привлекать к себе внимания, но в зал вошли, держась за руки.
В СМИ заговорили о возможном романе Виторгана и Нинидзе в конце июня, когда они вместе появились на премьере фильма Ян Гэ «Троица»
. Затем они были замечены вместе на показе спектакля «Земля Нод». Однако тогда Нинидзе опровергла информацию о том, что состоит в романтических отношениях с Виторганом. Она заявила, что все еще переживает из-за развода с мужем.
Пару недель назад Максим Виторган снова спровоцировал волну слухов о романе
с Нино. Актер опубликовал в сториз в Инстаграме откровенную фотографию Нинидзе, поздравив ее с Днем рождения.
Напомним, что как Максим Виторган, так и Нино Нинидзе недавно пережили развод. Виторган расстался с супругой Ксенией Собчак
в начале июня после шести лет брака. А о разводе Нино
и ее супруга Кирилла Плетнева
стало известно в мае.