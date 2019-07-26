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Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом

26 июля
2019 год

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26 июля 2019
Слухи о том, что Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются подтвердились. На днях актеры совершили свой первый совместный выход в свет. Нино и Максим посетили премьеру фильма «Гив ми либерти» в Институте «Стрелка». Как отметили гости мероприятия, актеры старались не привлекать к себе внимания, но в зал вошли, держась за руки.

Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом

В СМИ заговорили о возможном романе Виторгана и Нинидзе в конце июня, когда они вместе появились на премьере фильма Ян Гэ «Троица». Затем они были замечены вместе на показе спектакля «Земля Нод». Однако тогда Нинидзе опровергла информацию о том, что состоит в романтических отношениях с Виторганом. Она заявила, что все еще переживает из-за развода с мужем.

Пару недель назад Максим Виторган снова спровоцировал волну слухов о романе с Нино. Актер опубликовал в сториз в Инстаграме откровенную фотографию Нинидзе, поздравив ее с Днем рождения.

Напомним, что как Максим Виторган, так и Нино Нинидзе недавно пережили развод. Виторган расстался с супругой Ксенией Собчак в начале июня после шести лет брака. А о разводе Нино и ее супруга Кирилла Плетнева стало известно в мае.
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Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом фотографии
Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом фотографии
Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом фотографии
Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом фотографии
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