Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери

69-летний Михаил Боярский
в мае побывал в качестве гостя на YouTube-шоу «А поговорить?», где весьма критично отозвался о профессиональных успехах
своей дочери Елизаветы Боярской
. Артист заявил, что не может выделить ни одной работы дочери, которой бы он гордился.
«Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, - это романтическая юность»
, - заявил тогда Михаил.
Цитаты из этого интервью вызвали общественный резонанс. Но в недавнем интервью Боярский заявил, что его неправильно поняли. Просто для актера высшая ценность – это семья, а не сыгранные роли.
«Меня спросили: «Какими ролями Лизы вы гордитесь?». Я ответил, что горжусь тем, что у нее есть дети и она хорошая мать, так как считаю, что итог всей жизни - это семья. Для меня и Сергей, и Лиза - главные заслуги, а не роли в кино и песни. Юношеский азарт, увлечение театром и кино должно быть временным явлением, как мое увлечение рок-н-роллом. Все должно успокоиться, и нужно отдать должное тому, зачем мы пришли на этот свет»
, - сказал артист.
«Когда подводишь итог и говоришь: «Я добился...». Чего добился? Что в иллюзионе здорово притворялся? Ну что ж, если в этом смысл... Для меня он в семье»
.
Кстати, сразу после резонансного интервью Елизавета Боярская ответила на критику отца. Актриса заявила, что совершенно согласна с его мнением.
«Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав»
, - высказалась Боярская.