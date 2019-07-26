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Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери

26 июля
2019 год

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26 июля 2019
69-летний Михаил Боярский в мае побывал в качестве гостя на YouTube-шоу «А поговорить?», где весьма критично отозвался о профессиональных успехах своей дочери Елизаветы Боярской. Артист заявил, что не может выделить ни одной работы дочери, которой бы он гордился.

Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери


«Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, - это романтическая юность», - заявил тогда Михаил.

Цитаты из этого интервью вызвали общественный резонанс. Но в недавнем интервью Боярский заявил, что его неправильно поняли. Просто для актера высшая ценность – это семья, а не сыгранные роли.

«Меня спросили: «Какими ролями Лизы вы гордитесь?». Я ответил, что горжусь тем, что у нее есть дети и она хорошая мать, так как считаю, что итог всей жизни - это семья. Для меня и Сергей, и Лиза - главные заслуги, а не роли в кино и песни. Юношеский азарт, увлечение театром и кино должно быть временным явлением, как мое увлечение рок-н-роллом. Все должно успокоиться, и нужно отдать должное тому, зачем мы пришли на этот свет», - сказал артист.

«Когда подводишь итог и говоришь: «Я добился...». Чего добился? Что в иллюзионе здорово притворялся? Ну что ж, если в этом смысл... Для меня он в семье».

Кстати, сразу после резонансного интервью Елизавета Боярская ответила на критику отца. Актриса заявила, что совершенно согласна с его мнением.

«Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», - высказалась Боярская.
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Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери фотографии
Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери фотографии
Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери фотографии
Михаил Боярский объяснил недавнюю критику карьерных успехов дочери фотографии
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