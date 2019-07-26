Сельма Блэр лишилась волос в процессе борьбы с рассеянным склерозом

В августе прошлого года 47-летней Сельме Блэр поставили диагноз – рассеянный склероз
. С тех пор актриса рассказывает о борьбе с недугом в Инстаграме. На днях Сельма опубликовала фото из больницы
, где у нее обрита голова. Актриса рассказала, что лишилась волос на голове в процессе сложного курса лечения.
«Сегодня знаменательный день. Меня выписывают из больницы, где я была под невероятной опекой медсестер, персонала и врача, который верит в мое исцеление точно так же, как в него верю я. Следующие три месяца у меня будет сильно ослаблен иммунитет. Так что, пожалуйста, никаких поцелуев. Я благодарю вас за поддержку и любовь. Теперь я вижу все гораздо яснее и поделюсь своей историей, как буду готова. Но на данный момент я прохожу этап восстановления. Пока! Это лучший подарок, который я могу сделать Артуру»
, - написала Блэр.
В этот день отмечал день рождения ее 8-летний сын Артур. Кстати, в недавнем интервью Сельма призналась, что не стала скрывать болезнь от сына.
«Ему пришлось много терпеть, он так много видел. Он видел, как я падала с лестницы или бежала в ванную, когда мне было плохо. Но Артур старается не смотреть на мою болезнь с негативной точки зрения. Он говорит: «Мама не больна. Мама храбрая, она справится!»
, - поделилась актриса.