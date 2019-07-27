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39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях

27 июля
2019 год

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27 июля 2019
38-летний Джейк Джилленхол не теряет надежду обзавестись семьей и детьми. Об этом он рассказал на днях в студии программы Sunday Today.

39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях

Джилленхол обсудил с ведущими программы Sunday Today свое участие в бродвейском мюзикле Sea Wall/A Life, где он сыграл героя, который переживает смерть отца и сам в скором времени становится отцом. Актер признался, что давно мечтает о семье и детях, так что сюжет этой пьесы ему очень близок.

«Эта постановка о вере и семье, а также о беспорядке и комедии в нашей жизни. Это шоу о двух отцах. Мой герой, который только собирается стать отцом, возвращается к воспоминаниям о собственных отношениях с уже покойным папой. Он многое переосмысливает, когда у него рождается ребенок. Знаете, я пока не отец, но очень надеюсь когда-нибудь им стать», - поделился Джейк.

Джейк Джилленхол еще не был женат ни разу, однако на его счету много романов. Актер встречался с Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Тейлор Свифт и еще несколькими яркими звездами шоу-бизнеса.
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39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях фотографии
39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях фотографии
39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях фотографии
39-летний Джейк Джилленхол признался, что мечтает о детях фотографии
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