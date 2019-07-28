36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка

Несколько дней назад 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй
сообщила в Инстаграме приятную новость – она снова беременна. Всего через пару месяцев Энн станет мамой. В знак подтверждения Хэтэуэй опубликовала соответсвующую фотографию.
Также актриса призналась, что и первая, и вторая беременность дались ей очень сложно. Хэтэуэй долго не могла забеременеть.
«Это не для новой роли. Я правда снова жду ребенка! Ну, а если отбросить шутки в сторону, то хочу сказать всем женщинам, которые прошли через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что оба раза мне было очень непросто забеременеть»
, - написала Энн.
Напомним, Хэтэуэй уже 7 лет замужем за актером и бизнесменом Адамом Шульманом
. Вместе они воспитывают сына Донатана Роузбэнкса, который родился 7 апреля 2016 года.