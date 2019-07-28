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36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка

28 июля
2019 год

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28 июля 2019
Несколько дней назад 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй сообщила в Инстаграме приятную новость – она снова беременна. Всего через пару месяцев Энн станет мамой. В знак подтверждения Хэтэуэй опубликовала соответсвующую фотографию.

36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка

Также актриса призналась, что и первая, и вторая беременность дались ей очень сложно. Хэтэуэй долго не могла забеременеть.

«Это не для новой роли. Я правда снова жду ребенка! Ну, а если отбросить шутки в сторону, то хочу сказать всем женщинам, которые прошли через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что оба раза мне было очень непросто забеременеть», - написала Энн.

36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка

Напомним, Хэтэуэй уже 7 лет замужем за актером и бизнесменом Адамом Шульманом. Вместе они воспитывают сына Донатана Роузбэнкса, который родился 7 апреля 2016 года.
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36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка фотографии
36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка фотографии
36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка фотографии
36-летняя Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка фотографии
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