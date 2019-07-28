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60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой

28 июля
2019 год

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28 июля 2019
Телеведущий Михаил Ширвиндт, сын артиста Александра Ширвиндта, неделю назад подал на развод. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы. Со своей женой Татьяной Морозовой он прожил более 30 лет.

60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой

Как сообщили в суде, бракоразводный процесс будет производиться в закрытом режиме, а досудебная подготовка назначена на 1 августа. Кроме того, супругам удалось поделить совместно нажитое имущество без вмешательства суда.

Примечательно, что Михаилу не раз приписывали романы с молодыми актрисами и телеведущими. Однако Ширвиндт никогда их не комментировал. Татьяна – вторая супруга Михаила Ширвиндта. У них есть дочь Александра, которой 33 года. От первого брака у Ширвиндта также есть сын Андрей, у которого тоже уже двое детей – 17-летняя Анастасия и 8-летняя Элла.
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60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой фотографии
60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой фотографии
60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой фотографии
60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой фотографии
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