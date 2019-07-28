60-летний Михаил Ширвиндт разводится с женой

Телеведущий Михаил Ширвиндт
, сын артиста Александра Ширвиндта
, неделю назад подал на развод. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы. Со своей женой Татьяной Морозовой
он прожил более 30 лет.
Как сообщили в суде, бракоразводный процесс будет производиться в закрытом режиме, а досудебная подготовка назначена на 1 августа. Кроме того, супругам удалось поделить совместно нажитое имущество без вмешательства суда.
Примечательно, что Михаилу не раз приписывали романы с молодыми актрисами и телеведущими. Однако Ширвиндт никогда их не комментировал. Татьяна – вторая супруга Михаила Ширвиндта. У них есть дочь Александра, которой 33 года. От первого брака у Ширвиндта также есть сын Андрей, у которого тоже уже двое детей – 17-летняя Анастасия и 8-летняя Элла.