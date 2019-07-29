«Почему бы и нет»: Моника Беллуччи о пластической хирургии

54-летняя Моника Беллуччи
дала большое интервью французскому изданию Madame Figaro, где рассказала о расставаниях с возлюбленными, детстве и юношестве, а также о своем отношении к пластической хирургии.
В ходе беседы с журналистом актриса вспомнила свой развод с Венсаном Касселем
. По словам Моники, несмотря на то, что инициатором расставания была она сама, ей все равно было нелегко.
«Хотя это и было мое решение, но, когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты его больше не любишь. Это значит, что больше не можешь продолжать быть вместе»
, - поделилась Беллуччи.
В браке с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери – Дева и Леони. 15-летняя Дева уже проявила себя в модельном бизнесе
, не так давно подписав контракт с Dolce & Gabbana. В интервью Моника описала себя, когда она была в таком же возрасте, как ее дочери.
По словам актрисы, в детстве она часто страдала от одиночества, так как была единственным ребенком в семье. В средней школе Белуччи тоже приходилось непросто. Она опережала своих одноклассниц в физическом развитии, из-за чего подвергалась насмешкам со стороны сверстников.
Также в школьные годы Моника экспериментировала со своим образом – пробовала разный макияж, яркий маникюр и каблуки. Правда, учителя это не одобряли и заставляли все смывать и переодеваться. Однако будущая актриса нашла поддержку со стороны бабушки – она была довольна тем, что ее внучка стремится выглядеть женственно.
В интервью 54-летняя Моника рассказала о своем отношении к пластике и возрастным изменениям.
«Возраст открывает другие роли. Морщины, темные круги - это позволяет предстать на экране в новых амплуа. Однажды я услышала фразу, которая стала моим девизом: «У каждого есть свои причины». Людей, которые пользуются услугами пластических хирургов, я не осуждаю. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь делать подтяжку лица. Иногда я вижу прекрасные результаты таких процедур и думаю: почему бы и нет»
, - призналась актриса.
Совсем недавно Моника рассталась со своим молодым возлюбленным
37-летним Николасом Лефевром
. Журналист попытался узнать, встречается ли актриса с кем-нибудь на данный момент, но она ушла от ответа.
«Я ведь сказала, что мы расстались, а не что я одинока»
, - отметила Белуччи.
Также актриса затронула тему домогательств в американской киноиндустрии. По словам Моники Белуччи, женщины могут и должны защищать себя.
«Мне повезло, жизнь уберегла меня. Но это действительно ужасающие ситуации, которые могут случиться с каждой. В то же время мы не должны заключать женщин в положение жертвы. Мы не должны забывать о том, что женщина может защитить себя»
.