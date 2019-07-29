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Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила

29 июля
2019 год

Лайфстайл >>
29 июля 2019
Неделю назад пользователи Твиттера, обсуждая историю, рассказанную сценаристом Эдом Соломоном, пришли к выводу, что Киану Ривз слишком хорош для этого мира. Соломон ехал с Ривзом на съемочную площадку сиквела фильма «Новые приключения Билла и Теда» в городе Слайделл, штат Луизиана. По дороге они увидели табличку с надписью «Ты потрясающий» («You're breathtaking» - мем, ассоциирующийся с Киану Ривзом), которую сделала поклонница Ривза Стейси Хант. Стейси узнала, что съёмки будут проходить недалеко от её дома, и решила оказать актёру тёплый приём.

Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила

После съёмок Ривз подъехал к дому Хант и попросил разрешения подписать плакат, на котором (доставайте ваши носовые платочки) написал: «Стейси, ты потрясающая!».

А недавно в этом медленном потоке восхищения Киану всплыл очередной умилительный эпизод трехлетней давности. Австралийка Николь Льюис-Джейкобс, отправившаяся в Лос-Анджелес во время своего отпуска, заблудилась в районе Беверли Хилз и спросила дорогу у незнакомца в одном из кафе. Незнакомцем оказался Ривз, хотя на тот момент Николь этого ещё не осознала. Киану предложил подвести Николь в нужном ей направлении, но женщина вежливо отказалась, заявив, что не имеет привычки садиться в машину к незнакомцам. Тогда Ривз представился. Николь была шокирована, осознав, с кем говорит (и тем фактом, что не узнала известного актёра). Она согласилась сесть в машину, а Киану был так бесконечно мил, что даже позвонил её мужу и заверил его, что с Николь всё в порядке. Напоследок актёр сфотографировался с Николь и был таков.

Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила
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Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила фотографии
Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила фотографии
Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила фотографии
Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила фотографии
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