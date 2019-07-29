Киану Ривз выручил заблудившуюся женщину, хотя она его об этом не просила

Неделю назад пользователи Твиттера, обсуждая историю, рассказанную сценаристом Эдом Соломоном
, пришли к выводу, что Киану Ривз
слишком хорош для этого мира. Соломон ехал с Ривзом на съемочную площадку сиквела
фильма «Новые приключения Билла и Теда»
в городе Слайделл, штат Луизиана. По дороге они увидели табличку с надписью «Ты потрясающий» («You're breathtaking» - мем, ассоциирующийся с Киану Ривзом
), которую сделала поклонница Ривза Стейси Хант. Стейси узнала, что съёмки будут проходить недалеко от её дома, и решила оказать актёру тёплый приём.
После съёмок Ривз подъехал к дому Хант и попросил разрешения подписать плакат, на котором (доставайте ваши носовые платочки) написал: «Стейси, ты потрясающая!».
А недавно в этом медленном потоке восхищения Киану всплыл очередной умилительный эпизод трехлетней давности. Австралийка Николь Льюис-Джейкобс, отправившаяся в Лос-Анджелес во время своего отпуска, заблудилась в районе Беверли Хилз и спросила дорогу у незнакомца в одном из кафе. Незнакомцем оказался Ривз, хотя на тот момент Николь этого ещё не осознала. Киану предложил подвести Николь в нужном ей направлении, но женщина вежливо отказалась, заявив, что не имеет привычки садиться в машину к незнакомцам. Тогда Ривз представился. Николь была шокирована, осознав, с кем говорит (и тем фактом, что не узнала известного актёра). Она согласилась сесть в машину, а Киану был так бесконечно мил, что даже позвонил её мужу и заверил его, что с Николь всё в порядке. Напоследок актёр сфотографировался с Николь и был таков.