СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

Этот слух распространился после того, как Александра заметили в компании Стаси на фестивале Горький fest в Нижнем Новгороде. Петров приехал туда со своим шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, а Стася навестила его после выступления в гримёрке, после чего они прыгнули в машину и уехали в закат.
фото: Стася Милославская
Впервые слухи о разрыве Петрова и Старшенбаум поползли во время фестиваля Кинотавр, который состоялся в Сочи в июне. По свидетельствам очевидцев, на закрытых мероприятиях Стася и Александр, не особенно скрываясь, флиртовали друг с другом. Однако их знакомство произошло еще раньше - на съемочной площадке фильма «Стрельцов».
Впрочем, ни Александр, ни Ирина слухи о расставании пока не комментируют. Напомним что актеры начали встречаться в 2016 году во время съемок фильма «Притяжение».