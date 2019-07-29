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СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

29 июля
2019 год

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29 июля 2019
По сообщениям СМИ, Александра Петров расстался с Ириной Старшенбаум и начал встречаться со звездой фильмов и сериалов про 90-е Стасей Милославской.

СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

Этот слух распространился после того, как Александра заметили в компании Стаси на фестивале Горький fest в Нижнем Новгороде. Петров приехал туда со своим шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, а Стася навестила его после выступления в гримёрке, после чего они прыгнули в машину и уехали в закат.

СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
фото: Стася Милославская

Впервые слухи о разрыве Петрова и Старшенбаум поползли во время фестиваля Кинотавр, который состоялся в Сочи в июне. По свидетельствам очевидцев, на закрытых мероприятиях Стася и Александр, не особенно скрываясь, флиртовали друг с другом. Однако их знакомство произошло еще раньше - на съемочной площадке фильма «Стрельцов».
Впрочем, ни Александр, ни Ирина слухи о расставании пока не комментируют. Напомним что актеры начали встречаться в 2016 году во время съемок фильма «Притяжение».
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90-е. Весело и громкоБыкПритяжениеСтрельцов

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СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум фотографии
СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум фотографии
СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум фотографии
СМИ: Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум фотографии
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