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54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным

3 июля
2019 год

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3 июля 2019
Моника Беллуччи в интервью французскому журналу F рассказала, что они с ее возлюбленным, художником Николасом Лефевром, больше не вместе. Они решили остаться друзьями.

54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным

«С этого момента наши отношения пойдут по другому пути — дружбы на всю жизнь. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня очень многому», - призналась актриса.

О подробностях разрыва Моника предпочла не рассказывать. Белуччи и Лефевр были вместе около года, хотя об их романе общественности стало известно в декабре 2018-го. Актриса намекала, что у нее есть возлюбленный, но имени его долгое время не называла. А в марте этого года Моника и Николас впервые вышли в свет как пара.
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54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным фотографии
54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным фотографии
54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным фотографии
54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным фотографии
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