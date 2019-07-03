54-летняя Моника Беллуччи рассталась со своим 36-летним возлюбленным

Моника Беллуччи
в интервью французскому журналу F рассказала, что они с ее возлюбленным, художником Николасом Лефевром, больше не вместе. Они решили остаться друзьями.
«С этого момента наши отношения пойдут по другому пути — дружбы на всю жизнь. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня очень многому»
, - призналась актриса.
О подробностях разрыва Моника предпочла не рассказывать. Белуччи и Лефевр были вместе около года, хотя об их романе общественности стало известно в декабре 2018-го. Актриса намекала, что у нее есть возлюбленный
, но имени его долгое время не называла. А в марте этого года Моника и Николас впервые вышли в свет как пара.