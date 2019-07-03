Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей

Мария Кожевникова
активно ведет свой Инстаграм и делится с подписчиками свежими новостями и полезными советами. На днях актриса опубликовала пост, в котором рассказала о долгих поисках врача
для своих детей.
По словам Кожевниковой, она два года не могла найти хорошего специалиста, который бы смог поставить точный диагноз ее старшим сыновьям.
«Два года я искала профессионала своего дела - врача аллерголога. Два года каждый врач, а их было много, очень много, я же дотошная мать, говорил своё мнение, которое не совпадало с предыдущим, не поверите, у нас даже анализы не сходятся в разных клиниках...А что делать мне?! Маме, которая с пятнами, покраснением глаз, их раздражением и отеком, соплями... столкнулась впервые. И вроде было понятно, на какие продукты, но потом на те же самые, но выращенные в нашем огороде, подобных реакций не было»
, - поделилась актриса.
Затем у мальчиков начался кашель. Врачи настаивали на том, что это аллергия, но недавно Мария, наконец, нашла специалиста, который поставил верный диагноз и назначил эффективное лечение.
«Но тут, через столько скитаний и поиска я нашла наконец- то того, кому поверила, кто реально мне все объяснил и оказалось, что никакой аллергии у нас нет! Точнее нет никакой связи кашля и аллергии. Наш вопрос лежит в другой плоскости. Теперь надо сделать УЗИ и ещё кое-что сдать»
.
Актриса выразила благодарность врачам, которые ей помогли, а также посоветовала своим подписчикам обращаться именно к ним.