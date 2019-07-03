Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей

3 июля
2019 год

Лайфстайл >>
3 июля 2019
Мария Кожевникова активно ведет свой Инстаграм и делится с подписчиками свежими новостями и полезными советами. На днях актриса опубликовала пост, в котором рассказала о долгих поисках врача для своих детей.

Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей

По словам Кожевниковой, она два года не могла найти хорошего специалиста, который бы смог поставить точный диагноз ее старшим сыновьям.

«Два года я искала профессионала своего дела - врача аллерголога. Два года каждый врач, а их было много, очень много, я же дотошная мать, говорил своё мнение, которое не совпадало с предыдущим, не поверите, у нас даже анализы не сходятся в разных клиниках...А что делать мне?! Маме, которая с пятнами, покраснением глаз, их раздражением и отеком, соплями... столкнулась впервые. И вроде было понятно, на какие продукты, но потом на те же самые, но выращенные в нашем огороде, подобных реакций не было», - поделилась актриса.

Затем у мальчиков начался кашель. Врачи настаивали на том, что это аллергия, но недавно Мария, наконец, нашла специалиста, который поставил верный диагноз и назначил эффективное лечение.

«Но тут, через столько скитаний и поиска я нашла наконец- то того, кому поверила, кто реально мне все объяснил и оказалось, что никакой аллергии у нас нет! Точнее нет никакой связи кашля и аллергии. Наш вопрос лежит в другой плоскости. Теперь надо сделать УЗИ и ещё кое-что сдать».

Актриса выразила благодарность врачам, которые ей помогли, а также посоветовала своим подписчикам обращаться именно к ним.
версия для печати
Ссылки по теме
«Для меня это не мужчина»: Мария Кожевникова высказала своё мнение о Дмитрии Шепелеве
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Мария Кожевникова

фотографии >>
Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей фотографии
Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей фотографии
Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей фотографии
Мария Кожевникова пожаловалась на детских врачей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Олег Исаев
Наталья Коновалова
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Сьюзен Пенхалигон
Джордж Сандерс
Людивин Санье
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен